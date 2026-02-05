Dodig će prvi na teren protiv Danske, nakon njega Prižmić

Susret tenisača Hrvatske i Danske u prvom kolu kvalifikacija Davis Cupa u petak u 16 sati u Areni Varaždin otvorit će Matej Dodig i Elmer Møller. objavio je HTS. Odluka je pala na izvlačenju: Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj je iz kape pripadnika varaždinske građanske garde izvukao ime našeg drugog tenisača, pa je time automatski određen raspored za oba dana.

Varaždin: Izvlačenje parova povodom susreta reprezentacija Hrvatske i Danske u Davis cupu | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U drugom pojedinačnom meču nakon njih će na igralište Dino Prižmić i August Holmgren. U subotu, s početkom u 13 sati, kreću parovi, Mate Pavić i Nikola Mektić protiv Augusta Holmgrena i Johannesa Ingildsena, a onda će hrvatski "broj 1" Prižmić na vodećeg igrača Danske u Varaždinu, Elmera Møllera.I za kraj, Dodig protiv Holmgrena.

"Očekujem težak meč i veliku borbu, jer igranje za reprezentaciju je veliko zadovoljstvo i njemu i meni.Igrao sam s njim prije godinu i pol, ali na drugoj podlozi i vani, na Challengeru u Splitu. Pobijedio sam ga, baš kao i Dino Prižmić prošle godine u Umagu, no to ništa ne znači", rekao je Matej Dodig. "Nema nepoznanica, znamo koji mu je udarac bolji, to je bekhend sigurno. Prema tome ćemo složiti taktiku."

Dino Prižmić će za suparnika imati 193. igrača svijeta.

"Očekivali smo ovakvu dansku postavu, pa nema iznenađenja. Ovaj tjedan smo se pripremili najbolje što možemo. Nadam se da ćemo uživati uz našu publiku. Igrao sam protiv obojice njihovih prijavljenih igrača, uz to tu su i naš izbornik i ostali treneri, pa ćemo pripremiti najbolju igru za nas. Sigurno da nam treba podrška publike, to može presuditi u ključnim trenucima", rekao je Dino.

Ishod ždrijeba prokomentirao je izbornik Ivan Dodig:

"Možda bi bilo bolje da je Dino prvi, ali nekad to može biti bitno, a nekad ne. Nadamo se da će Mateju to biti lijepo iskustvo, da će se pokazati kakav je bio na treninzima. Meni kao izborniku je bilo jako teško donijeti odluku tko će biti drugi reket, presudilo je na kraju to što je Matej već igrao protiv sutrašnjeg suparnika i pobijedio ga. Obojica, Matej i Luka, na treninzima su bili vrhunski, ali morao sam donijeti odluku"