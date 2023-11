Dodig i Krajicek u drami ostali bez polufinala ATP Finalsa

Hrvatski tenisač Ivan Dodig i Amerikanac Austin Krajicek nisu se uspjeli plasirati u polufinale parova na ATP Finalsu u Torinu, u izravnom dvoboju za drugo mjesto u "zelenoj skupini" svladali su ih Meksikanac Santiago Gonzalez i Francuz Edouard Roger-Vasselin sa 6-4, 3-6, 15-13.

Susret je loše započeo za hrvatsko-američku kombinaciju koja je izgubila servis u prvom gemu. Servirao je Krajicek, a Gonzalez i Roger-Vasselin iskoristili su činjenicu kako Amerikanac nije uspio ubaciti niti jedan prvi servis u polje te ostvarili "break" koji su sačuvali do kraja prve dionice igre.

No, kako je dvoboj odmicao, to su Dodig i Krajicek bili sigurniji na svom početnom udarcu te više nisu suparnicima dopustili niti priliku za oduzimanje servisa. S druge, strane, kod vodstva 3-2 u drugom setu Dodig i Krajicek su stigli do 0-40 te iskoristili treću od četiri vezane "break-lopte" što im je bilo dovoljno za poravnanje rezultata.

Stoga je o drugom mjestu u skupini i plasmanu u polufinale odlučivao produženi "tie-break". Nakon što su oba para izgubila po prvi poen na svom servisu uslijedio je niz od 16 uzastopnih poena koje je osvojila kombinacija koja je bila na početnom udarcu da bi kod rezultata 9-9 pokleknuo Krajicek te ponudio meksičko-francuskom paru meč-loptu uz servis. Tada je Dodig sjajno reternirao, pogodio liniju igrališta i produžio dvoboj. Nakon spašene još jedne meč-lopte suparnika Dodig je odličnim servisom osigurao svojoj kombinaciji prvu meč-loptu te je u toj situaciji imao retern na drugom servisu suparnika no tada nije bio precizan. Bila je to jedina meč-lopta Dodiga i Krajiceka, dok su Gonzalez i Roger-Vasselin na kraju realizirali petu priliku za prolazak dalje nakon 27-minutnog tie-breaka.

Gonzalez i Roger-Vasselin će u polufinalu igrati protiv pobjednika "crvene skupine" Amerikanca Rajeeva Rama i Britanca Joea Salisburyja.

Još ranije su prvo mjesto u ovoj skupini osigurali Španjolac Marcel Granollers i Argentinac Horacio Zeballos s dvije pobjede, dok su Argentinci Maximo Gonzalez i Anders Molteni ostali bez izgleda za prolazak u polufinale.