Komentari 4
Dodig izgubio prvi meč. Danci u prednosti, Prižmić lovi egal...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska muška teniska reprezentacija gubi od Danske 0-1 u Davis Cupu! Elmer Moller svladao Mateja Dodiga nakon dramatičnih setova, a sve oči sad su uprte u Prižmića koji mora pobijediti

Hrvatska muška teniska reprezentacija u kvalifikacijskom dvoboju Svjetske skupine Davis Cupa u Varaždinu gubi od Danske sa 0-1. Prvi bod Danskoj osigurao je Elmer Moller koji je svladao Mateja Dodiga sa 6-4, 7-6 (3).

Mladi, 20-godišnji Dodig nije uspio povesti Hrvatsku prema uspjehu protiv Danske. Tijekom čitavog susreta protiv Mollera vodio je ravnopravnu borbu, ali dvije godine stariji Danac je ključne poene ipak odigrao bolje.

Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller
Varaždin: Prvi meč Davis Cupa između Hrvatske i Danske, Matej Dodig - Elmer Moeller | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U prvom setu ključnim se pokazao peti gem u kojem je Moller oduzeo servis Dodigu, a pokazalo se kako je to bio i jedini "break" u čitavom dvoboju. Nakon osiguranja prednost, Danac je sigurnom igrom na svom početnom udarcu osigurao prvi set sa 6-4.

Tijekom drugog seta niti jedan igrač nije stigao do prilike za "break" da bi u odlučuju 13. igru Danac krenuo s četiri osvojena poena, a tu prednost potom sigurno održao. U drugom susretu u petak za Hrvatsku će igrati Dino Prižmić, a za Dansku August Holmgren.

Program u subotu započet će igrom parova u kojoj će Hrvatsku predstavljati Nikola Mektić i Mate Pavić, a Dansku August Holmgren i Johannes Inglidsen, dok bi potom trebali igrati Prižmić - Moller te Dodig - Holmgren. Plasman u 2. kolo izborit će reprezentacija koja prva osvoji tri boda.

