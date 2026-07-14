Matej Dodig ispao je već u 1. kolu Umaga od iskusnog Pabla Carene Buste, dok je Marozsan otkazao zbog ozljede i otvorio put novom preokretu
Dodig nemoćan protiv iskusnog Španjolca u Umagu, Hrvatska ostala samo na Dini Prižmiću...
Hrvatski tenisač Matej Dodig poražen je u dvoboju 1. kola ATP turnira u Umagu od Španjolca Pabla Carene Buste s 6-4, 6-2 nakon sat i 17 minuta igre.
Dvadesetogodišnji Osječanin, 254. na ATP listi, nije mogao protiv 15 godina iskusnijeg Španjolca, koji je nekad bio deseti tenisač svijeta, a sada je 65. Od hrvatskih tenisača u Umagu je još Dino Prižmić, koji se u ponedjeljak pobjedom nad Čehom Koprivom plasirao u 2. kolo.
A mađarski tenisač Fabian Marozsan (ATP - 54.), koji je bio postavljen za šestog nositelja 36. izdanja Plava Laguna Croatia Opena, morao je u utorak odustati od nastupa u Umagu zbog ozljede lijevog koljena.
U ždrijebu glavnog turnira zamijenio ga je Austrijanac Lukas Neumayer (ATP - 162.), koji je bio drugi nositelj u kvalifikacijama, ali je poražen u završnom kolu od Nijemca Marka ToPa.
No, 23-godišnji austrijski tenisač dobio je novu priliku, a u prvom kolu glavnog turnira igrat će protiv kvalifikanta, Bolivijca Juana Carlosa Prada Angela (ATP - 173.). Taj je meč na rasporedu večeras, kao treći na Studenac Areni, s početkom ne prije 19.30 sati.
Pobjednika u drugom kolu čeka bosansko-hercegovački predstavnik Damir Džumhur koji je u ponedjeljak svladao Portugalca Henriquea Rochu sa 6-2, 6-1.
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