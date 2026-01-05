Obavijesti

Dodig objavio popis tenisača za prvo kolo kvalifikacija Davis Cupa: 'Dobro da igramo doma'

Osijek: Drugi dan Davis Cup-a | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Davis Cup u 2026. godini bit će održan od 24. do 29. studenog u Bologni. Prvo kolo kvalifikacija počinje početkom veljače, a Hrvatska će u Varaždinu igrati protiv Danske. Ako prođemo, drugo kolo igramo u rujnu

Izbornik hrvatske teniske reprezentacije Ivan Dodig u ponedjeljak je prijavio sastav za predstojeći susret prvog kola kvalifikacija Davis Cupa za 2026. godinu protiv Danske u Varaždinu. Postavu predvodi rekorder po broju nastupa Marin Čilić, a uz njega prijavljeni su i Dino Prižmić, Mate Pavić i Nikola Mektić.

- Čeka nas još jedan susret protiv Danske, za koji su prijavljeni Marin Čilić, Dino Prižmić, Mate Pavić i Nikola Mektić. Za početak četiri momka, to je prva prijava. Imamo opciju da možemo mijenjati te dodati petog igrača, pa ćemo vidjeti kako će se razvijati početak sezone. Bit će tu sigurno još jedan igrač. Nadam se da će svi biti zdravi, kazao je izbornik Ivan Dodig.

Osijek: Dodjela nagrade Ivanu Dodigu
Osijek: Dodjela nagrade Ivanu Dodigu | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

- Igramo protiv velike reprezentacije koja igra dobro. Tu su mladi momci koji dolaze, po onome što sada znamo Holger Rune ne bi trebao igrati. Dobro je da igramo u Varaždinu, pred domaćom publikom i nadam se da ćemo biti ponovno uspješni kao posljednji put kad smo bili ondje. Najbitnije je da svi budu zdravi. Svi su napravili dobre pripreme, osim Borne Ćorića koji ima dužu pauzu. Vidjet ćemo kako će krenuti sezona, pa odlučiti tko će od mladih momaka dobiti priliku.

ATP Masters 1000 - Shanghai Masters
Foto: GO NAKAMURA/REUTERS

Igrat će se 6. i 7. veljače, u Areni Varaždin koja je već četiri puta bila domaćin u ovom natjecanju. U tri navrata naša je reprezentacija bila uspješna, svladavši Ekvador, Kazahstan i Litvu, a samo je jednom, preklani protiv Belgije, doživjela poraz.

Bit će ovo drugi susret Hrvatske i Danske, a u jedinom dosadašnjem, 1993. u Kopenhagenu, slavio je domaćin nakon što se u odlučujućem petom meču ozlijedio Goran Prpić. Pobjednik će u rujnu u drugom kolu igrati protiv boljeg iz okršaja Njemačka - Peru. U prvom kolu kvalifikacija sudjelovat će 26 reprezentacija, a 13 pobjednika plasirat će se u drugo kolo.

Italija kao domaćin će automatski otići na završni turnir, a Španjolska će se u natjecanje uključiti u drugom kolu.

