Dodjela Sofascore nagrada se emitirala na CBS-u! Vidjelo ju već nekoliko milijuna gledatelja

Sofascore nastavlja pomicati svoje granice, a dosadašnja kruna ove hrvatske tvrtke koja se bavi statističkim podacima bila je organizacija Sofascore Player of the Season Award Showa koji se snimao ovo ljeto u Zadru tijekom Sunset Sports Festivala. Hrvatska publika imala je priliku prva u Europi vidjeti spektakl koji slavi najbolje nogometaše svijeta na premijeri u Kaptol Boutique Cinema. Sofascore Player of the Season Season Award Show napravljen je u suradnji s američkom kućom CBS koja je premijerno prikazivala Show na svojim kanalima te su ga već vidjeli milijuni ljudi.

Brojni uzvanici u Kaptolu imali su priliku vidjeti Show u Zadru na kojem su se dodjeljivale nagrade za najbolje nogometaše na svijetu. Posebnost nagrada je ta što se one temelje isključivo na detaljnim statističkim podacima, ocjenjujući svaki nastup, gol, asistenciju i akciju na terenu. Time ove nagrade imaju međunarodni kredibilitet i prepoznatljivost jer se dodjeljuju maksimalno objektivnim pristupom.

Spektakl u Zadru vodili su CBS-ov tandem Kate Scott i legendarni golman Peter Schmeichel, a režija je djelo Petea Radovicha, višestrukog dobitnika Emmyja s bogatim iskustvom u produkciji najvećih sportskih događaja. Zbog tog iskustva, Radovich je znao kako da ideju Sofascorea pretvori u sjajan događaj pa je premijerna emisija dodjele nagrada u Hrvatskoj protekla glatko, a ujedno je osvojila i milijune gledatelja na CBS-u. Uz voditeljski par, svojim komentarima i javljanjima sve su uveličali i drugi članovi sjajne CBS-ove ekipe među kojima su Thierry Henry, Alessandro Del Piero, Micah Richards i Jamie Carragher. Dodjelu Sofascore nagrada preko CBS kanala pratilo je četiri milijuna ljudi, dok je osam milijuna dodjelu gledalo na društvenim mrežama.

- Iznimno sam ponosan da se po prvi put jedan događaj snimljen u Hrvatskoj prenosio na CBS-u, i to još iz Zadra, grada uz kojeg me veže toliko toga. S dodjelom Sofascore nagrada počeli smo ovogodišnji Sunset Sports Festival i dokazali još jednom da je riječ o globalnoj sportskoj priči koja je počela u Hrvatskoj. Ovo je promocija neprocjenjive vrijednosti za Zadar i Hrvatsku, a ovakva je vidljivost usporediva s višemilijunskim kampanjama - naglasio je Pete Radovich, redatelj i producent Sofascore Player of The Season nagrade.

Što se tiče samih nagrada, temeljenih na detaljnoj statistici, one su otišle u ruke najbolje ocijenjenim igračima i igračicama u najboljim ligama svijeta. Također, dodijeljena je i Founders' Legend nagrada koju je primio Luka Modrić. Među nagrađenima bili su Mohamed Salah, Mattia Zaccagni, Joshua Kimmich, Achraf Hakimi te Raphina koji je odnio nagradu za najboljeg igrača La Lige i Lige prvaka, a publici se obratio i Sofascoreu se obratio videom zahvale.

- Naša nagrada razlikuje se od ostalih jer želimo na hrvatsku obalu dovesti najbolje svjetske nogometaše i uručiti im trofej koji vrednuje ono što rade na terenu. Svaka od nagrada temeljena je na činjenicama, a ne na subjektivnim mišljenjima ili glasovima - rekao je Ivan Bešlić, CSO i suosnivač Sofascorea.