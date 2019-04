Dojmio me se Šunjić, a igra Hajduka je - pročitana knjiga Kada Hajduk nekome ne stvori ozbiljnu priliku do 94. ili 95. minute, onda ne zaslužuje pobjedu. Čudi me kako je Ivanovski dobio priliku prije Gyurcsa, a Caktaš je zasluženo isključen