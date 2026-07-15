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DRAMA U BARCELONI

Dok je Yamal slavio finale SP-a, usred noći pokušali mu provaliti u vilu! Kupio ju je od Shakire

Piše 24sata,
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Dok je Yamal slavio finale SP-a, usred noći pokušali mu provaliti u vilu! Kupio ju je od Shakire
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Foto: Instagram
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Drama u domu Lamina Yamala: dok je slavio finale, provalnici su noću pokušali upad u njegovu vilu, ali ih je osiguranje otjeralo

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Samo nekoliko sati nakon što je Lamine Yamal (19) odigrao ključnu ulogu u pobjedi Španjolske nad Francuskom za plasman u finale Svjetskog prvenstva, njegov dom u Esplugues de Llobregatu, elitnom predgrađu Barcelone, postao je meta provalnika. Zahvaljujući brzoj reakciji privatnog osiguranja, pokušaj pljačke su osujetili.

Dok je mladi nogometaš slavio pobjedu od 2-0 u polufinalu odigranom u Dallasu, u njegovom domu odvijala se prava drama. Upravo je Yamal bio ključan igrač susreta, iznudivši penal koji je Mikel Oyarzabal pretvorio u vodeći gol. Oko 4 ujutro zaštitar je putem nadzornih kamera uočio dvojicu maskiranih muškaraca kako se pokušavaju popeti preko vanjskog zida imanja. Prema izvješćima španjolskih medija, jedan je bio odjeven u crno, a drugi u sivo. Shvativši da su otkriveni, provalnici su se brzo spustili sa zida i pobjegli s mjesta događaja prije nego što su uspjeli ući u kuću.

POGLEDAJTE GALERIJU: Yamalova vila

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Foto: Instagram

Policija pokrenula istragu

Osiguranje je odmah obavijestilo katalonsku policiju, Mossos d'Esquadra, čija je patrola ubrzo stigla na mjesto događaja i potvrdila da se radilo o pokušaju teške krađe. Istraga je u tijeku. Odjel za kriminalističke istrage (DIC) preuzeo je slučaj i sada analizira snimke nadzornih kamera kako bi identificirali počinitelje. Yamal, koji se s reprezentacijom priprema za nedjeljno finale protiv pobjednika susreta Engleska - Argentina, dakako nije bio u kući u trenutku incidenta.

Ovaj incident dio je zabrinjavajućeg trenda napada na domove nogometaša dok su oni odsutni zbog utakmica. Organizirane kriminalne skupine ciljaju sportaše u potrazi za vrijednostima poput nakita i luksuznih satova. U posljednjih nekoliko mjeseci, žrtve provala bili su i drugi igrači Barcelone, kao što su Pau Cubarsí i Joan García. Zanimljivo, Yamal se u listopadu uselio u vilu koja je nekada bila dom Gerarda Piquéa i pjevačice Shakire, što imanju daje dodatnu medijsku pozornost.

Foto: Instagram
*uz korištenje AI-ja

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