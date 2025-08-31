Dok nas nema na mapi, jedan Hrvat briljira na EuroBasketu

Island, Portugal, Belgija, Švedska, Velika Britanija..., samo su neke od reprezentacija, ne baš najsjajnijeg renomea, koje su se uspjele plasirati na Europsko prvenstvo, a među tim društvom nema Hrvatske. Prvi put u povijesti naši košarkaši nisu išli na europsku smotru pa su opet ovoga ljeta, dok su se najbolje europske reprezentacije pripremale za EuroBasket, morali igrati pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Poražavajuće za reputaciju naše košarke koja je ionako na krnjim nogama, no koliko god bolno bilo, to je postala realnost naše reprezentacije. Dok mi treće natjecanje u nizu gledamo na televiziji, barem se možemo ponositi našim košarkaškim stručnjakom koji radi sjajan posao na klupi Poljske.

Foto: Soeren Stache/DPA

Igor Miličić (49) od 2021. godine vodi poljsku reprezentaciju. Vrlo brzo posložio je reprezentaciju po svojim postulatima i pretvorio ih u čvrstu cjelinu koja svakome može zagorčati život. Godinama su na okupu, hrvatski trener uigrao ih je do savršenstva i svatko zna svoju ulogu.

Prije tri godine je na EuroBasketu osvojio četvrto mjesto, a da Poljaci s razlogom polažu velike nade u njega na turniru na kojemu su jedni od domaćina, pokazale su uvodne utakmice u kojima su, kao i prije tri godine, izludjeli Luku Dončića obranom i slavili protiv Slovenije, pa potom i protiv Izraela.

Foto: AGENCJA WYBORCZA.PL/REUTERS

Mnogi ih s razlogom vide kao reprezentaciju koja bi mogla iz sjene šokirati sve i možda opet ući u borbu za medalje. Miličić je rođen u Slavonskom Brodu, karijeru je počeo u Hrvatskoj, bio i član Splita, a onda otišao u Poljsku i skrasio se. Tamo je pronašao novi dom, čak su i njegovi sinovi zaigrali za mladu poljsku reprezentaciju.

- Nikad nisam imao nijednu konkretnu ponudu iz Hrvatske. Ja se, u košarkaškom smislu, osjećam Poljakom, ta mi je zemlja dala sve. Jako puno truda i vremena sam uložio u ovaj projekt, u taktičku pripremu, u stvaranje momčadi, u izgradnju mentaliteta pobjednika - rekao nam je Miličić jednom prilikom. 