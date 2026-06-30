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PREKIDI ZA HIDRATACIJU

Dok navijači zvižde, Beckham broji lovicu. Evo koliko je Englez zaradio od pauza na SP-u

Piše Filip Sulimanec,
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Dok navijači zvižde, Beckham broji lovicu. Evo koliko je Englez zaradio od pauza na SP-u
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Foto: JORDAN TOVIN
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Nekadašnji kapetan engleske reprezentacije i suosnivač Inter Miamija ostvaruje dobit od oko 22 milijuna eura zahvaljujući pojavljivanju u reklamnim spotovima koji se emitiraju upravo tijekom spomenutih stanki

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U svim utakmicama prvenstva uvedene su službene trominutne pauze na sredini svakog poluvremena kako bi se igrači osvježili i rehidrirali, bez obzira na trenutačne vremenske uvjete.

Prekidi su se naravno iskoristili za bombardiranje reklamama, a dobru zaradu uprihodio je Sir. David Beckham. Prema informacijama koje donosi Daily Mail, nekadašnji kapetan engleske reprezentacije i suosnivač Inter Miamija ostvaruje dobit od oko 22 milijuna eura zahvaljujući pojavljivanju u reklamnim spotovima koji se emitiraju upravo tijekom spomenutih stanki.

Ovi obvezni trominutni prekidi, predviđeni za oba poluvremena, izazvali su brojne negodovanja jer odudaraju od tradicije u europskom i svjetskom nogometu, iako su posve uobičajeni u sjevernoameričkim sportskim natjecanjima. 

Beckham i supruga Viktorija odavno imaju njuh za biznis, a legendarni veznjak  predvodi marketinške kampanje nekih od najmoćnijih svjetskih korporacija. Globalni brendovi poput Pepsija, McDonald’sa, Lay’sa, Stella Artoisa, Home Depota, Bank of America, Verizona i Adidasa angažirali su upravo englesku zvijezdu kako bi kapitalizirali iznimno skupe sekunde tijekom prijenosa utakmica.

David Beckham unveils his star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California
Foto: Mario Anzuoni

Da je riječ o fantastičnim iznosima potvrđuje i procjena Patricka Rishea, stručnjaka za sportski menadžment sa Sveučilišta Washington. “Samo od ovih reklama za Svjetsko prvenstvo zarađuje oko 25 milijuna eura. To svjedoči o njegovoj globalnoj slavi, komercijalnoj privlačnosti i univerzalnosti njegove popularnosti”, pojasnio je ovaj profesor.

Rishe je u nastavku naglasio da Beckham posjeduje jedinstven status na tržištu rada, istaknuvši: “On je jedna od rijetkih svjetskih sportskih zvijezda koja može privući tako raznolik spektar brendova. Odmah je prepoznatljiv, gospodin i osoba od integriteta.”

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