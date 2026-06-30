Dok navijači zvižde, Beckham broji lovicu. Evo koliko je Englez zaradio od pauza na SP-u

U svim utakmicama prvenstva uvedene su službene trominutne pauze na sredini svakog poluvremena kako bi se igrači osvježili i rehidrirali, bez obzira na trenutačne vremenske uvjete.

Prekidi su se naravno iskoristili za bombardiranje reklamama, a dobru zaradu uprihodio je Sir. David Beckham. Prema informacijama koje donosi Daily Mail, nekadašnji kapetan engleske reprezentacije i suosnivač Inter Miamija ostvaruje dobit od oko 22 milijuna eura zahvaljujući pojavljivanju u reklamnim spotovima koji se emitiraju upravo tijekom spomenutih stanki.

£19million reason Beckham loves hydration breaks: Sir David banks another fortune beer, crisps and Big Mac adverts https://t.co/e7s462JXWN — Daily Mail (@DailyMail) June 27, 2026

Ovi obvezni trominutni prekidi, predviđeni za oba poluvremena, izazvali su brojne negodovanja jer odudaraju od tradicije u europskom i svjetskom nogometu, iako su posve uobičajeni u sjevernoameričkim sportskim natjecanjima.

Beckham i supruga Viktorija odavno imaju njuh za biznis, a legendarni veznjak predvodi marketinške kampanje nekih od najmoćnijih svjetskih korporacija. Globalni brendovi poput Pepsija, McDonald’sa, Lay’sa, Stella Artoisa, Home Depota, Bank of America, Verizona i Adidasa angažirali su upravo englesku zvijezdu kako bi kapitalizirali iznimno skupe sekunde tijekom prijenosa utakmica.

Foto: Mario Anzuoni

Da je riječ o fantastičnim iznosima potvrđuje i procjena Patricka Rishea, stručnjaka za sportski menadžment sa Sveučilišta Washington. “Samo od ovih reklama za Svjetsko prvenstvo zarađuje oko 25 milijuna eura. To svjedoči o njegovoj globalnoj slavi, komercijalnoj privlačnosti i univerzalnosti njegove popularnosti”, pojasnio je ovaj profesor.

Rishe je u nastavku naglasio da Beckham posjeduje jedinstven status na tržištu rada, istaknuvši: “On je jedna od rijetkih svjetskih sportskih zvijezda koja može privući tako raznolik spektar brendova. Odmah je prepoznatljiv, gospodin i osoba od integriteta.”