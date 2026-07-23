Aimar Crespo Rodriguez je, za razliku od svog brata Danija, već debitirao za Dinamo, ali za drugu momčad, u koju je došao na probu kod trenera Jerka Leke
Dok pojačanje iz Barce čeka na debi za Dinamo, njegov brat je zaigrao za 'modre'. Evo tko je...
Dok je Dani Olmo (28) još bio član Dinama i ujedno najveća zvijezda, hrvatski prvak je u svoju drugu momčad te 2019. godine doveo njegovog dvije godine starijeg brata Carlosa. Za razliku od Danija, koji je napravio veličanstvenu karijeru, preko Maksimira došao do Leipziga i Barcelone pa u međuvremenu postao europski i svjetski prvak sa Španjolskom, Carlosova karijera nije niti blizu tako blistava. Nakon Dinama B, Hrvatskog Dragovoljca, Karlovca i Kustošije, danas je član španjolskog trećeligaša San Cristobala.
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Sedam godina kasnije španjolska braća opet su u Dinamu. Dani Rodriguez (20) nedavno je došao na Maksimir kao slobodan igrač iz Barcelone. Može pokriti nekoliko pozicija u napadu, kažu da je ogroman talent i Zvonimir Boban nada se da će u Hrvatskoj ispuniti svoj potencijal, baš kao što je i Olmo. Ipak, navijači će se još morati strpjeti da vide od kakvog kova je Španjolac jer zbog ozljede ga neće biti više od mjesec dana. No, nije jedini Rodriguez u dresu Dinama. Naime, hrvatski prvak doveo je i njegovog brata, dvije godine mlađeg Aimara Crespa.
Ovaj mladić, koji nosi ime slavnih argentinskih nogometaša, nije imao sreće s ozljedama, a do sad je bio član španjolskog četvrtoligaša Atletic Sant Juste. Došao je na probu u Dinamo B, kojeg trenira Jerko Leko, a prije nekoliko dana debitirao je u prijateljskoj utakmici protiv slovenskog Tabora iz Sežane (0-2). Ušao je u igru u 63. minuti umjesto Karla Zulfića. O njemu se ne zna puno detalja, igra na krilu, kao i njegov brat, a je li zadovoljio probu i hoće li ostati u Dinamu, to će odlučiti struka.
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