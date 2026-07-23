Dok pojačanje iz Barce čeka na debi za Dinamo, njegov brat je zaigrao za 'modre'. Evo tko je...

Dok je Dani Olmo (28) još bio član Dinama i ujedno najveća zvijezda, hrvatski prvak je u svoju drugu momčad te 2019. godine doveo njegovog dvije godine starijeg brata Carlosa. Za razliku od Danija, koji je napravio veličanstvenu karijeru, preko Maksimira došao do Leipziga i Barcelone pa u međuvremenu postao europski i svjetski prvak sa Španjolskom, Carlosova karijera nije niti blizu tako blistava. Nakon Dinama B, Hrvatskog Dragovoljca, Karlovca i Kustošije, danas je član španjolskog trećeligaša San Cristobala.

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Sedam godina kasnije španjolska braća opet su u Dinamu. Dani Rodriguez (20) nedavno je došao na Maksimir kao slobodan igrač iz Barcelone. Može pokriti nekoliko pozicija u napadu, kažu da je ogroman talent i Zvonimir Boban nada se da će u Hrvatskoj ispuniti svoj potencijal, baš kao što je i Olmo. Ipak, navijači će se još morati strpjeti da vide od kakvog kova je Španjolac jer zbog ozljede ga neće biti više od mjesec dana. No, nije jedini Rodriguez u dresu Dinama. Naime, hrvatski prvak doveo je i njegovog brata, dvije godine mlađeg Aimara Crespa.

Foto: GNK Dinamo

Ovaj mladić, koji nosi ime slavnih argentinskih nogometaša, nije imao sreće s ozljedama, a do sad je bio član španjolskog četvrtoligaša Atletic Sant Juste. Došao je na probu u Dinamo B, kojeg trenira Jerko Leko, a prije nekoliko dana debitirao je u prijateljskoj utakmici protiv slovenskog Tabora iz Sežane (0-2). Ušao je u igru u 63. minuti umjesto Karla Zulfića. O njemu se ne zna puno detalja, igra na krilu, kao i njegov brat, a je li zadovoljio probu i hoće li ostati u Dinamu, to će odlučiti struka.