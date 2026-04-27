Putovala je s dečkom tenisačem na turnire, fotkala se za mreže i bolje zarađivala. Prekinuli su

Taylor Fritz i influencerica Morgan Riddle prekinuli su dugogodišnju vezu. Riddle, poznata kao 'Teniska Barbie' potvrdila je to na Instagramu, noseći provokativnu majicu i pokazujući spakirane kutije. Fritz još uvijek šuti, fokusiran je na oporavak od ozljede koljena
Nakon tjedana nagađanja i medijske šutnje, stigla je i službena potvrda onoga o čemu je teniski svijet šuškao, američki tenisač Taylor Fritz (28) i influencerica Morgan Riddle (28) prekinuli su svoju dugogodišnju vezu.
Riddle, koja je stekla globalnu popularnost kao "Teniska Barbie", potvrdila je kraj romanse zagonetnom, ali vrlo jasnom objavom na društvenim mrežama proteklog vikenda, stavivši točku na nagađanja koja su mjesecima intrigirala njihove obožavatelje.
Par, koji je bio zajedno od lipnja 2020. godine, slovio je za jedan od najskladnijih i najprepoznatljivijih na ATP Touru.
Njihova veza bila je pod stalnim svjetlima reflektora, a Riddle je postala mnogo više od "djevojke tenisača".
Svojim je sadržajem na društvenim mrežama uspješno približila tenis mlađoj publici, dajući im pogled iza kulisa glamuroznog, ali i napornog života profesionalnih sportaša.
Glasine o problemima u vezi, koje su se prvi put pojavile još u travnju, dosegnule su vrhunac u subotu.
Morgan je objavila na svom Instagram profilu seriju fotografija koje nisu ostavljale prostora za sumnju.
Na jednoj od njih pozirala je u majici s provokativnim natpisom "Najbolja bivša djevojka na svijetu" ("World's Best Ex-Girlfriend"), što je bio prvi i najočitiji signal da je vezi došao kraj.
Inače, Fritz je na ovogodišnjem Australian Openu stigao do osmine finala, gdje ga je zaustavio talijanski tenisač Lorenzo Musetti. Za taj je rezultat Fritz zaradio pozamašnu nagradu od otprilike 234.000 eura. No ono što je privuklo pažnju javnosti jest financijski uspjeh njegove djevojke Morgan Riddle.
Dok je Fritz vodio bitke na terenu, ona je, zahvaljujući sponzorskim ugovorima, suradnjama s brendovima i prisutnosti na društvenim mrežama, tijekom turnira uspjela zaraditi više od 245.000 eura.
Riddle je nekoliko mjeseci ranije u jednom podcastu izjavila, djelomično u šali, da će vjerojatno zaraditi više od Fritza tijekom Grand Slama ako on ne uspije proći dalje od osmine finala. Na kraju se njezino predviđanje, ili bolje rečeno šala, obistinilo, što je pokrenulo lavinu komentara i rasprava na internetu.
Osim toga, objava je uključivala i slike koje prikazuju spakirane kutije za selidbu, sugerirajući da je par prekinuo zajednički život.
Posebnu je pozornost privukao i uplakani selfie, emotivni trenutak koji je podijelila sa svojim pratiteljima i koji je jasno dao do znanja da je razdoblje kroz koje prolazi iznimno teško.
Iako u opisu objave nije direktno spomenula Fritza, simbolika je bila i više nego dovoljna da njezini pratitelji i mediji shvate poruku.
Upoznali su se 2020. godine putem ekskluzivne aplikacije za upoznavanje Raya, namijenjene poznatim i utjecajnim osobama.
Od samog početka privlačili su veliku medijsku pažnju, no Morgan je brzo pokazala da nije samo pratnja poznatom sportašu.
Postala je prava zvijezda društvenih mreža, dokumentirajući putovanja, modu i život na teniskim turnirima.
Svojim je videima na TikToku i Instagramu demistificirala tenis, objašnjavajući pravila, predstavljajući igrače i donoseći dašak glamura na tribine.
Mnogi joj pripisuju zasluge za privlačenje potpuno nove, mlađe generacije obožavatelja ovom sportu, koji su turnire počeli pratiti ne samo zbog mečeva, već i zbog modnih kombinacija i priča koje je dijelila.
Dok je Morgan Riddle svojim objavama potvrdila prekid, Taylor Fritz, trenutno sedmi tenisač svijeta, još se nije oglasio po tom pitanju. Američki tenisač trenutačno prolazi kroz izazovno profesionalno razdoblje, fokusiran na oporavak od ozljede koljena zbog koje je bio primoran propustiti nekoliko turna na zemljanoj podlozi.
Prve naznake o problemima u vezi pojavile su se još početkom travnja, no Riddle je tada s humorom demantirala napise, dajući nadu obožavateljima da je riječ samo o prolaznoj krizi.
Međutim, posljednji događaji potvrdili su da je ljubavi, koja je obilježila teniski svijet posljednje četiri godine, ipak došao kraj.
