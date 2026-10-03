Dok se Hrvatska osramotila, Dalić je s Emiratima u finalu!

Zlatko Dalić, najtrofejniji izbornik u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, napravio je pravo čudo s reprezentacijom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Na Zaljevskom kupu (Gulf Cup) izborio je finale nakon pobjede u polufinalu protiv Omana.

Njegova momčad slavila je s 1-0 golom Camare u 22. minuti. Mogla je Dalićeva momčad i lakše osigurati finale, ali Gimenez u 56. minuti nije realizirao jedanaesterac.U finalu ga čeka najteži mogući protivnik Saudijski Arabija koja je nakon izvođenja udaraca s 11 metara u polufinalu izbacila Katar rezultatom 3-2 (0-0). Finale se igra u utorak, 6. listopada u Džedi.

Ovaj plasman ima dodatnu težinu za Emirate jer se posljednjih godina nisu dobro provodili na Zaljevskom kupu. Njihova zadnja pobjeda u ovom natjecanju bila je protiv Jemena, još 26. studenoga 2019. godine, kada su slavili 3-0. Nakon toga su bili osam utakmica bez pobjede. Dalićeva momčad u skupini je pobijedila Jemen 4-0 i Bahreina 3-0 te se Katarom odigrala 1-1. Sada su u polufinalu još jednom pobijedili i stigli korak do titule.

Inače uz Dalića, u stožeru reprezentacije UAE-a su i njegovi dosadašnji pomoćnici iz hrvatske reprezentacije Vedran Ćorluka, Danijel Subašić, Dražen Ladić, Luka Milanović, Marin Dadić i Marc Rochon, dok je Branko Ivanković preuzeo poziciju direktora.

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Dalić je 12. kolovoza ove godine preuzeo reprezentaciju Emirata, nakon što je s Hrvatskom osvojio srebro 2018. i broncu 2022. godine na svjetskim prvenstvima, te je igrao finale Lige nacije 2023. godine.

