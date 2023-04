'Dok smo vodili ljubav, slušali smo Stinga, a on je govorio: Ja sam Bog, ja sam Special One'

Jose Mourinho jedan je od najvećih trenera današnjice. Kontroverzni Portugalac već sada je napravio nevjerojatnu karijeru u kojoj je osvojio sve što je mogao. Svoj profesionalni put započeo je kao profesor tjelesnog u svom rodnom Portugalu, radio je kao skaut i trener mlađih dobnih kategorija. Nije imao veliku nogometnu karijeru i do uspjeha je došao zahvaljujući svojem znanju i zalaganju. Do uspjeha je stigao kroz trnoviti put, a uz njega je cijelo vrijeme bila supruga Matilda. Ipak, Mourinhov ego teško je ukrotiv, pa je tako već javno poznato da je Mourinho u svom braku bio podosta nevjeran.

Mourinho je svoju suprugu upoznao dok su još bili srednjoškolci. Živjeli su u istoj ulici, a njihovo prijateljstvo ubrzo je preraslo u ljubav. Oženili su se 1989. godine kada je Mourinho završio svoju nogometnu karijeru. Matilda ga je pratila na njegovom profesionalnom putu od samog početka i bila uz njega dok je bio pomoćni trener u lokalnom klubu Estrela.

Foto: Phil Noble/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Vrlo brzo se Mourinho pridružio Bobbyju Robsonu u Sportingu. Robson ga je u svom stožeru zaposlio prvo kao prevoditelja, ali je Mourinho vrlo brzo počeo pomagati u trenerskim poslovima. Nakon suradnje s Robsonom, Jose je preselio u Barcelonu gdje je stekao trenersku licencu i radio s velikim Louisom van Gaalom. Nakon prikupljenih mudrosti od nizozemskog stručnjaka, Mourinho 2000. godine preuzima Benficu i tu kreče njegov trenerski uspon.

Iz Benfice prelazi u Leiriju koju dovodi do četvrtog mjesta portugalske lige, a zatim preuzima Porto s kojim osvaja kup Uefe i Ligu prvaka u dvije godine. Dok je radio u Leiriji, Jose je upoznao djevojku po imenu Elsa Sousa. Mourinho se bezglavo zaljubio i došao do toga da ju je svojim igračima i suradnicima predstavljao kao svoju ženu. Prema glasinama, kada je mladi trener Leirije dobio jednake ponude Benfice i Porta, odlučio se za Porto samo zato što je Sousa tako htjela.

Lagao i ženu i ljubavnicu

Iako je doma imao suprugu, Mourinho je svu svoju pažnju davao svojoj ljubavnici koju je "smjestio" u poseban stan u kojem ga je uvijek čekala. Elsa je bila vlasnica modnog dućana, a godinama nakon njihove romanse priznala je čime ju je očarao:

- On je uvijek govorio: "Ja sam Mourinho, ja sam The Special one, ja sam Bog". Svidjela mi se njegova arogancija. To je ono što je privuklo moju pozornost. Njegovo samopouzdanje bilo je vrlo privlačno. Dok smo se seksali i dok me zadovoljavao, puštao je hitove Stinga.

Foto: Fotografo01 / ipa-agency.net

Mourinho je svoju ljubavnicu lagao da mu je brak pred raspadom i da je ona za njega jedina.

- Nije nosio vjenčani prsten... i nisam imala razloga sumnjati u to. Rekao mi je da se rastaje od supruge jer nije bio sretan s njom. Bila sam sigurna da govori istinu.

"Special One" je živio u blizini stadiona gdje je radio, a supruga Matilda i djeca živjela su 500 kilometara od Lisabona. Ljubavnica je nakon nekog vremena saznala da Mourinho ne misli ostaviti svoju suprugu i dala mu je ultimatum. Morao je izabrati između dvije žene, a Mourinho se odlučio za ljubav iz svoje mladosti. Matilda je za aferu saznala tek nakon nekoliko godina i oprostila mu, ali izgleda kako Jose nije prestao s aferama.

Godine 2019. Jose je snimljen kako se opušta na plaži u društvu 41-godišnje Prue Carter-Robinson, žene koja godinama neobično prati Portugalca na putovanjima u egzotične zemlje.

