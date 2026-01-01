Obavijesti

Sport

VIDEO: TRADICIONALNA UTRKA

Dok su drugi feštali, Varaždinci su se utrkivali. Ovo su najbolji

Piše HINA,
Varaždinci 42. Novogodišnjom utrkom ušli u 2020. godinu | Foto: Darijo Horvat/PIXSELL

U Varaždinu se u ponoć trčalo na Novu godinu! Tomislav Novosel i Kenijka Valentine Jebet slavili, a 500 trkača iz 11 zemalja borilo se za novčane nagrade i unikatne medalje

Točno u ponoć na Franjevačkom trgu u Varaždinu krenulo je 47. izdanje Novogodišnje utrke grada Varaždina, prvog sportskog natjecanja u 2026. godini i jedinog koje već niz godina počinje točno u ponoć sa Stare na Novu godinu.

Na ovogodišnjoj utrci sudjelovalo je gotovo 500 trkačica i trkača iz 11 zemalja, a na stazi dugoj pet kilometara s međunarodnim AIMS certifikatom, pobjedu je u muškoj konkurenciji odnio Tomislav Novosel član Haak-a Mladost. Drugi je bio Ante Živković AK Fit, dok je treći kroz cilj prošao domaći Filip Komes iz AK Varaždin.

U ženskoj konkurenciji najbolja je bila Kenijka Valentine Jebet. Druga je kroz cilj prošla Tea Faber AK Fit a treća Simona Jambrošić iz AK Varaždin. Za najbolje trkače i trkačice organizator je pripremio i novčane nagrade od 500, 300 i 200 eura.

Uz novčane nagrade za najbolje, za trkače su bili osigurani startni paketi, vjetrovke, unikatne medalje te pokloni sponzora Utrku je i ove godine organizirala Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina u suorganizaciji Atletskog kluba "Sloboda" i pod pokroviteljstvom Grada Varaždina.

