Obavijesti

Sport

Komentari 0
KRAJ I ZA MEKTIĆA

Đoković i Tsitsipas pomeli Matu Pavića i Arevala u Indian Wellsu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Đoković i Tsitsipas pomeli Matu Pavića i Arevala u Indian Wellsu
Varaždin: Trening tenisača uoči susreta na Davis Cupu između Hrvatske i Danske | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Pavić i Arevalo ispali iz Indian Wellsa, Đoković i Tsitsipas ih pomeli u 53 minute! Mektić i Krajicek također izgubili u prvom kolu

Admiral

Hrvatski tenisač Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo završili su nastup u muškim parovima na teniskom Masters turniru u Indian Wellsu.

Od njih su u ponedjeljak u prvom kolu nakon samo 53 minute igre sa 6-3, 6-2 bolji bili Novak Đoković i Stefanos Tsitsipas. Srpsko-grčkom paru su za pobjedu bila dovoljna tri breaka, jedan u prvom i dva u drugom setu.

Nastup na turniru u Indian Wellsu u prvom kolu su završili i Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajicek, od njih je u ponedjeljak sa 7-6(5), 7-5  bolja bila nizozemsko-njemačka kombinacija Robin Haase / Constantin Frantzen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom
TEŠKI DANI ZA ŠPANJOLCA

Uprava Hajduka je odlučila! Evo što će biti s trenerom Garcijom

Trener Hajduka Gonzalo Garcia ostaje na klupi unatoč ispadanju iz Kupa i porazu od Dinama u prvenstvu. Urugvajac ima podršku uprave, a predsjednik Bilić potvrdio je njegov ostanak do kraja sezone
FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10
PODBADANJE RIVALA

FOTO Najbolji memeovi derbija: Tovar na aparatima, Riva na -10

HAJDUK - DINAMO 1-3 "Modri" su drugim ovosezonskim trijumfom u Splitu vjerojatno prelomili pitanje prvaka, bijelima ostaje tek tješiti se Torcidinom podvalom rozih dimnih bombi Boysima. Pogledajte što su društvene mreže objavile nakon nedjeljnog derbija
Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova
ANKETA: JE LI U PRAVU?

Dalić nedavno: 'Moramo naći napadača'. Sad je izostavio s popisa dvojac s čak 49 golova

Dion Drena Beljo i Franko Kovačević, koji ove sezone igraju u formi života, dobili su tek pretpoziv za američki turnir na kojem ćemo krajem ožujka igrati protiv Kolumbije i Brazila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026