Đoković me šokirao donacijom, nije htio da se zna koliko iznosi

Možda među navijačima nije omiljen poput Rogera Federera ili Rafaela Nadala, ali kada je humanost u pitanju, tu se definitivno mora cijeniti ono što čini Novak Đoković.

Prvi tenisač svijeta još je jednom oduševio i pokazao svoju humanu notu proteklih dana s donacijom bolnicama u Bergamu za borbu s korona virusom koji u Italiji nezadrživo uzima ljudske žrtve. Za nju se saznalo tek nekoliko dana kasnije, a onda i za cifru - milijun eura.

- Priznajem, bio sam šokiran u tom trenutku. Da, to je pravi izraz za odgovor koji nam je dao na pitanje želi li da objavimo cifru - rekao je Peter Assembergs, direktor lokalne zdravstvene uprave prema čijim je riječima Đoković rekao ovo:

- Iskreno, meni uopće nije bitno hoćete li to objaviti i ne mora se znati da sam ja uopće išta dao, a kamoli koliko. Osim, naravno, ako smatrate da će objavljivanje takve informacije podići svijest i kod drugih potencijalnih donatora da učine isto što i ja.

Đoković je sličnim novčanim aranžmanom pomogao i Srbiji, međutim, od sportaša takve veličine slično se i očekivalo.

- Nikako nisam očekivao na našem bankovnom računu vidjeti njegovo ime među donatorima i to me jako uzbudilo. Ne bih htio ovim umanjiti značaj i veličinu donacija koje nam ovih dana uplaćuju brojne tvrtke, udruge, organizacije i pojedinci i svima im zahvaljujem na njihovoj velikodušnosti, ali molim vas da shvatite kako me posebno dirnulo kada sam među njima vidio i ime najboljeg tenisača svijeta - rekao je Assembergs.