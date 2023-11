Đoković na udaru: 'Odbio je testirati se na doping prije meča. Moraju ga suspendirati'

Tužan i razočaran Novak Đoković je napustio Malagu. Nije uspio odvesti Srbiju do drugog naslova u Davis Cupu, kobna je bila Italija Jannika Sinnera koja je na koncu i osvojila naslov nakon 47 godina čekanja.

Đoković je proteklog tjedna u Španjolskoj vodio velike bitke na terenu, kao i one na tribinama s publikom, a uoči meča protiv Camerona Norrieja u četvrtfinalu je zaratio s antidopinškom agencijom. Odbio je testirati se uoči meča.

Foto: JON NAZCA/REUTERS

- Čovjek sjedi u kutu i satima me prati. Imao sam raspravu, jer evo za 20 i kusur godina karijere nije mi se dogodilo da mene doping kontrola, i ne samo mene, izabere. Obaviješten sam sat i pol prije početka meča. Imam svoju rutinu i ne treba mi distrakcija. Da mi uzima krv, da razmišljam hoću li moći dati urin... Uvijek sam podržavao testiranja, bilo da testiraju mene ili nekog drugog, ali ne pred meč. Što će to promijeniti? Bit ću tu, kad završi meč, onda me testirajte. Mene sad čeka vađenje krvi. Nadam se da će promijeniti odluku - govorio je ljutiti Novak nakon meča.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

A njegov postupak razljutio je neke. Konkretno, bivšeg francuskog biciklista Marea Madiota. On smatra da Novak mora biti kažnjen jer je odbio obaviti testiranje uoči meča.

- Imamo pravilo kontrole prije i poslije natjecanja. Odbio je test prije natjecanja. Ako antidopinško tijelo radi svoj posao, gospodin Đoković mora biti suspendiran. Odbio je test prije natjecanja, napravio ga je poslije. U biciklizmu se podvrgneš testu, ako odbiješ, test je pozitivan. Ako ste pozitivni, kažnjeni ste. Nemate pravo odbiti testiranje, to je pravilo - rekao je bivši biciklist, a danas direktor momčadi Groupama-FDJ.

Foto: JON NAZCA/REUTERS

On smatra da do završetka meča u krvi mogu nestati tragovi dopinga.

- U asortimanu doping proizvoda postoje proizvodi koji se mogu detektirati u vrlo ograničenom vremenu. Ako se ne testirate prije početka natjecanja, vrijeme u kojem se natječete omogućuje vam uklanjanje tragova doping proizvoda. Zbog toga je uvedeno testiranje prije natjecanja. Nerealno je da je samo opomenut. To onda više nije nasumična provjera.