ŠOKANTNO ISPAO

Đoković nakon poraza: Nestalo mi je goriva, razočaran sam...

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Ne mislim da sam puno griješio, on je jednostavno bio bolji. Čestitao sam mu na mreži i rekao da je zaslužio pobjedu te da treba biti ponosan. Poželio sam mu sreću, rekao je Đoković o Fonseci

Novak Đoković šokantno je ispao s Roland Garrosa od mladog i fantastičnog Brazilca, Joaa Fonsece, u trećem kolu. Srpski tenisač vodio je 2-0 u setovima i činilo se kako će mirno riješiti meč protiv momka od 19 godina, ali onda je krenuo kaos. Fonseca s upalio i režirao jedan od najvećih preokreta u povijesti tenisa. Đokoviću se samo jednom u karijeri dogodilo da gubi meč nakon 2-0 u setovima. U petak je bilo drugi put.

- Bio je to sjajan meč, teško je izgubiti nakon vodstva od 2-0 u setovima. Velike pohvale Fonseci, bio je bolji igrač u važnijim trenucima. U petom setu bio je sjajan, pronalazio je nevjerojatne udarce - započeo je Đoković o mladom Brazilcu pa dodao:

- Ne mislim da sam puno griješio, on je jednostavno bio bolji. Čestitao sam mu na mreži i rekao da je zaslužio pobjedu te da treba biti ponosan. Poželio sam mu sreću. Razina tenisa koju je pokazao opravdala je veliku pažnju koja ga okružuje. Ima potencijal, profesionalan je i ima sve preduvjete za uspjeh. Ima snagu, brazilska nacija stoji iza njega. Može biti sljedeći veliki igrač i osvajati najveće trofeje, volio bih to vidjeti.

Srpski tenisač je priznao da je fizički pao.

- Bilo bi bolje da sam završio u dva seta, ali nisam. Ponestalo mi je goriva. Nisam se osjećao dobro na terenu. U trećem setu sam energetski pao. Na kraju četvrtog seta mislio sam da imam šanse, ali on je igrao dobre poene, napadao je i dobro servirao - rekao je pa zaključio:

- Kada sada gledam unatrag, bih li nešto učinio drugačije? Možda... Uvijek postoji trenutak odluke, a on je krenuo po pobjedu. Svaki poen koji mu je išao na forhend, udarao je jako. Na moje prilike za break odgovorio je s tri asa. Sve što mogu reći je svaka čast. Pokušavam biti optimističan, ali tek sam sišao s terena. Razočaran sam, ta emocija prevladava. Vidjet ćemo što nosi dan.

