Đoković napokon otkrio tko mu je bio najveći rival u karijeri

Talijanski tenisač Jannik Sinner igrat će finale Wimbledona protiv Španjolca Carlosa Alcaraza nakon što je u polufinalu pomeo Novaka Đokovića (38) 3-0 (6-3, 6-3, 6-4). Đoković je tijekom meča bio nervozan, vikao je na svoje trenere i izvodio show da bi poslije poraza istaknuo da više nije to-to.

Treći put ove sezone zapeo je u polufinalu Grand Slama.

- Mučio sam se. Nije mi bilo ugodno na terenu. Ne želim ulaziti u detalje ozljede niti tražiti opravdanja jer nisam uspio igrati kako znam. Čestitam Janniku na odličnoj igri. Bio je predobar i zasluženo je u finalu. Razočaran sam jer se nisam mogao kretati kako bih želio. To su godine. Tijelo je istrošeno… Koliko god brinem o njemu, to je realnost. U zadnjih godinu i pol dana osjećam promjene kao nikad prije. Teško mi je to prihvatiti jer kad sam zdrav, znam da još uvijek mogu igrati odličan tenis.

Đoković je u karijeri osvojio 24 Grand Slama i u lovu je na 25. čime bi zaokružio velebnu karijeru. U leđa mu gledaju Rafael Nadal, koji ima 22 naslova, i Roger Federer s 20 GS titula.

Srpski tenisač je tijekom bogate karijere vodio veliku bitku s Federerom i Nadalom, ali uvijek je izbjegavao navesti tko mu je, uistinu, bio najveći rival. Jasno je da to mora biti jedan od dvojice velikana, a Đoković je napokon i to otkrio.

- Vjerojatno znate imena Federer i Nadal - našalio se nakon poraza od Sinnera i dodao:

- Rekao bih da bi Nadal bio onaj koji se izdvaja kao moj najveći protivnik i najveći rival.