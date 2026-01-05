Đoković nastavlja šokirati. Sad je otkazao i pripremni turnir

Najtrofejniji tenisač svijeta Novak Đoković otkazao je sudjelovanje u Adelaideu, pripremnom turniru za prvi Grand slam sezone Australian Open i poručio da nije fizički spreman izaći na teren.

Povlačenje s pripremnog turnira za Australian Open treća je šokantna vijest u nizu u posljednja 24 sata, Đoković se ranije povukao s čela organizacije profesionalnih tenisača (PTPA), čiji je osnivač, a izbornik Davis Cup reprezentacije Viktor Troicki priopćio je kasnije da zbog obveza na AO neće igrati ni za Davis cup reprezentaciju Srbije protiv Čilea 6. veljače.

Turnir u Adelaideu igra se od 12. do 17. siječnja, a Đoković je rekao da se ne osjeća spremnim.

- Nažalost, nisam baš fizički spreman da igram na turniru idućeg tjedna. Ovo je razočaravajuće za mene jer imam lijepe uspomene na osvajanje titule prije dvije godine. Sada sam fokusiran na pripreme za Australian Open i radujem se što ću uskoro stići u Melbourne i vidjeti sve ljubitelje tenisa u Australiji - poručio je Đoković.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Prethodno je na društvenim mrežama objavio da je "nakon pažljivog razmatranja" odlučio se povući iz Udruge profesionalnih tenisera (PTPA), te da ta odluka "dolazi nakon stalnih zabrinutosti u vezi sa transparentnošću, upravljanjem i načinom na koji su moj glas i ugled predstavljeni".

Istaknuvši da se ponosi vizijom na kojoj je utemeljen PTPA, "dajući igračima jači i neovisan glas", Đoković je na mreži X istaknuo kako je postalo jasno da njegove "vrijednosti i pristup više nisu u skladu sa trenutnim pravcem organizacije".

"Nastavit ću se fokusirati na svoj tenis, obitelj i doprinos sportu na načine koji odražavaju moje principe i integritet. Želim igračima i svima koji su uključeni sve najbolje u njihovom napretku, ali za mene je ovo poglavlje sada zatvoreno", istaknuo je Đoković, stavljajući točku na PTPA.

Ranije je izbornik teniske Davis kup reprezentacije Srbije Viktor Triocki objavio da Đoković neće biti u nacionalnom timu protiv Čilea u Davis Cupu zbog obveza na Australian Openu. Đoković na Australian Openu, gdje je dosad osvojio deset pehara pobjednika, nastoji osvojiti 25. Grand slam naslov u karijeri.

