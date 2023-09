Đoković o Goji: Ne zanima me s kim igram. Tijelo treba odmor

Mirisalo je na ponoćnu senzaciju u New Yorku, Laslo Đere je protiv sunarodnjaka Novaka Đokovića vodio 2-0 u setovima (6-4, 6-4) u trećem kolu US Opena, ali je nakon tri sata i 45 minuta igre ipak izgubio pa će Borna Gojo, koji je ranije svladao Čeha Jirija Veselyja, u borbu za četvrtfinale protiv legende ovog sporta u noći na ponedjeljak u Flushing Meadowsu.

Đoković je pobijedio 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 i vratio se iz takvog minusa već sedmi put u karijeri.

- Nevjerojatno, gotovo su 2 sata ujutro, ostali ste, veliki broj vas. Hvala vam iz dubine moga srca, podržali ste obojicu. Nadam se da ste uživali, nije bilo tako dobro po mene u prva dva seta. Jedan od najtežih mečeva za mene zadnjih godina, velike pohvale Laslu kako je odigrao - rekao je Đoković nakon susreta.

Imao je Novak krizu, tražio je kako da se vrati u meč. Prilikom odlaska u svlačionicu izbacio je sve iz sebe.

- Pričao sam sa sobom u ogledalu, bio sam ljutit zbog svega što se događalo, morao sam se podići, radio sam to više puta u karijeri. Ponekad i nije pomoglo, ali danas je uspjelo i zahvalan sam zbog toga.

Foto: Geoff Burke

Đere je igrao sjajan tenis dva seta, a onda je posustao. Bolje rečeno, onda je Novak počeo mljeti. Iako, nije bilo lako u petom setu.

- I ako je bio umoran, nije se to vidjelo na njegovoj igri. Igrao je bolje nego u trećem i četvrtom setu, tako je dobro pogađao i servirao. Noću loptica sporije odskače, igrači govore o tome, teško je bilo naći rješenje, kvalitetno je igrao i nisam imao puno opcija, ali našao sam put, i publika mi je pomogla. Kad sam napravio break u trećem, pomislio sam da imam šansu, počeo sam biti agresivniji i proradilo je. Ali bilo je nervozno do samog kraja - rekao je Novak.

Upitali su ga zna li s kim igra u osmini finala.

- Ne zanima me s kim igram. Znam, ali ne zanima me. Samo želim odmoriti ovo 36-godišnje tijelo - završio je uzvikom Đoković.

Novak i Borna nikad nisu igrali jedan protiv drugog. Gojo je prije US Opena bio izvan top 100, a s tri pobjede u kvalifikacijama i još tri u glavnom turniru došao je do 76. na live rankingu. Đoković je već pobjedom u prvom kolu, s obzirom na to da nije branio nikakve bodove od prošle godine jer nije nastupio, izborio povratak na broj 1.