Đoković objasnio nesvakidašnji potez: 'Doveli su u pitanje moj integritet, morao sam reagirati'

Novak Đoković jedan je od onih sportaša koje ili volite ili vam nije baš drag. Posljednjih se godina nerijetko obračunava s "hejterima" na ovaj ili onaj način, a nedavno je privukao pažnju objavom nakon Australian Opena na kojoj je javno objavio sliku s magnetne rezonance i poručio "Evo stručnjacima za ozljede". Sada je objasnio zašto je to učinio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Srbi na dočeku skandirali protiv Rio Tinta, Đoković pokazao što misli o tome | Video: 24sata/reuters

- Bio sam isprovociran činjenicom da sam već nekoliko puta bio ozlijeđen u Australiji, 2021. i 2023. godine. Ne mogu reći baš svi, ali osjećao sam da dosta velika grupa ljudi misli da to nije istina i da su moje ozljede zapravo nekakva provokacija ili strateška mentalna igra s protivnicima - rekao je Đoković za Sport Klub i dodao:

Foto: EDGAR SU/REUTERS

- Ne bih reagirao da nisu reagirale neke legende našeg sporta (Josh McEnroe je rekao da se ne treba dati zavarati Đokovićevim ponašanjem op.a). Mislim da kada neke stvari ostanu na društvenim mrežama, to je u redu. Ali, kada to eskalira do te mjere da ljudi imaju dilemu, da jednostavno dovode u pitanje moj integritet i vjerodostojnost onoga što sam rekao, pogotovo kada se radi o nekim ljudima koji su zaista legende našeg sporta i koji imaju višemilijunsku publiku koja ih sluša kada prenose utakmice, tada sam imao potrebu reagirati - zaključio je srpski tenisač.