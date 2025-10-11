Obavijesti

ZAPEO U POLUFINALU

Đoković odbio odgovoriti nakon poraza: 'Iduće pitanje, molim'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: REUTERS/PIXSELL

Srpskog tenisača senzacionalno je izbacio Valentin Vacherot (26), koji je do finala Mastersa u Šangaju stigao skroz iz kvalifikacija. To mu je, ujedno, prvo Masters finale u karijeri

Srpski tenisač Novak Đoković (38) borio se sa senzacijom iz Monaka Valentinom Vacherot (26), ali i s vlastitim tijelom koje ga je izdalo u polufinalu Mastersa u Šangaju. Vacherot je senzacionalno pobijedio nastavivši sjajan put koji je započeo skroz u kvalifikacijama, a u finalu će igrati protiv Francuza Arthura Rinderknecha koji je u drugom polufinalu izbacio Daniila Medvjedeva. Vacherot i Rinderknech su ujedno i bratići.

Đoković je osjetio bol u donjem dijelu leđa pa već nakon sedmog gema prvog seta tražio medicinski odmor. Dobio je masažu, no nije puno pomogla. Tek toliko da se uspio vratiti na teren gdje je ipak pokleknuo i Monegažanin je slavio 6-3, 6-4.

Srpski tenisač kasnije je govorio na konferenciji za medije gdje ga je jedan od novinara priupitao za fizičko stanje.

- Sljedeće pitanje, molim - odgovorio je Đoković ne želeći uopće govoriti o problemima s kojima se nosio i na taj način umanjiti Vacherotovu senzacionalnu pobjedu.

- Želim čestitati Valentinu na plasmanu u prvo Masters finale. Doći do toga iz kvalifikacija je nevjerojatna priča. Rekao sam mu na mreži da je odigrao sjajan turnir, ali još više da mu je stav bio odličan. Pritom, i igra mu je bila izvanredna. Sve je to do njega. Želim mu sve najbolje u finalu, a danas je pobijedio bolji igrač - rekao je Đoković.

