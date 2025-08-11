Obavijesti

PLATIT ĆE KAZNU

Đoković opet kažnjen jer je bez dozvole nadograđivao vilu

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Aaron Chown/PRESS ASSOCIATION

Ovo je Đokoviću treća kazna zbog bespravne gradnje u španjolskoj Marabelli gdje ima vilu. Ovoga puta sporna je nadogradnja trijema, podruma i postavljanje vanjske tuš-kabine

Srpski tenisač Novak Đoković kažnjen je za bespravnu gradnju u španjolskoj Marabelli gdje ima vilu, piše La Opinion de Malaga. Kako navodi list, nije imao dozvolu za nadogradnju trijema, podruma koji koristi kao garažu te postavljanje vanjske tuš-kabinu. 

Novak ?okovi? i Carlos Alcaraz u finalnom me?u Wimbledona
Foto: Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION

Đoković je vilu u Marabelli kupio 2020. za 10 milijuna eura, a ovo mu nije prvi put da ju bespravno nadograđuje. Za ovaj "pothvat" morat će platiti kaznu od 5000 eura te srušiti bespravno sagrađene dijelove vile za koje, navodno, nije imao dozvolu. Ovo mu je već treća kazna koju mora platiti jer je bez dozvole nadograđivao vilu.

Novak Đoković je u karijeri zaradio oko 190 milijuna eura pa mu kazna od 5000 eura neće biti problem. On se trenutačno priprema za US Open koji je osvojio četiri puta te zbog priprema nije nastupio na turnirima u Torontu i Cincinnatiju. U Americi će loviti svoj 25 Grand Slam trofej.

