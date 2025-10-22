Đoković osvanuo uz Ronalda i Messija pa posvađao internet: 'Zna se tko je od njih najveći!'

Popularna Instagram stranica 433, poznata kao "dom nogometa", oduševila je sportsku javnost objavom koja spaja najveće ikone tenisa i nogometa te potiče vječnu raspravu o tome tko je najveći svih vremena.

Na fotografijama koje su u kratkom roku postale viralne vidimo teniskog velikana Novaka Đokovića (38) u društvu dvojice nogometaša koje mnogi smatraju najvećima u povijesti, Cristiana Ronalda (40) i Lionela Messija (38). Prva slika prikazuje nedavni susret Đokovića i Ronalda u Lisabonu, gdje su nasmijani pozirali i razmijenili potpisane dresove kao znak uzajamnog poštovanja. U opisu objave stoji kako se ovaj susret dogodio šest mjeseci nakon što je Đoković u Miamiju upoznao i Lionela Messija, što je zabilježeno na drugoj fotografiji.

Objavu potpisuje 433, globalna nogometna medijska platforma s više od 77 milijuna pratitelja samo na Instagramu, čime ovaj susret dobiva na još većem značaju. Njihov opis, "Teniski GOAT druži se s nogometnim GOAT-ovima", jasno je aludirao na status ovih sportaša kao istinskih legendi u svojim disciplinama.

Reakcije pratitelja bile su munjevite. Odjeljak za komentare preplavljen je emotikonima koze, simbolom za "Greatest Of All Time" (najvećeg svih vremena), čime su obožavatelji izrazili divljenje. Ipak, fotografije su pokrenule i neizbježnu raspravu o tome tko zaslužuje ultimativnu titulu. Jedan od komentara koji se posebno istaknuo glasi: "@djokernole je najveći sportaš svih vremena! Ne možete ga uspoređivati s Messijem i Ronaldom! Nogomet je timski sport. Novak Đoković je G.O.A.T. ne samo u tenisu, već u povijesti sporta!"

Ovaj rijedak trenutak, koji na jednom mjestu okuplja sportske titane čija su postignuća obilježila jednu eru, još je jednom podsjetio svijet na vječno pitanje: tko je zaista najveći? Sudeći po strastvenim komentarima, ta će rasprava trajati još dugo.