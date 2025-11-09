Đoković osvojio titulu i šokirao: Iskreno mi je žao zbog navijača

Novak Đoković zbog ozljede ramena neće nastupiti na ATP Finalu u Torinu, gdje je za dva dana trebao igrati protiv Amerikanca Taylora Fritza, a njegovo mjestu u skupini koja nosi ime Jimmyja Connorsa zauzet će Talijan Lorenzo Musetti, objavili su organizatori.

Đoković je u nedjelju u uzbudljivom finalu ATP 250 turnira u Ateni pobijedio Musettija sa 4-6, 6-3, 7-5 i time došao do 101. naslova u karijeri te ujedno sa 38 godina i pet mjeseci postao najstariji osvajač trofeja na ATP Touru od njegovog osnutka 1990. Činilo se da je na taj način ostavio 23-godišnjeg Talijana bez premijernog nastupa na ATP Finalu, jer je Musetti ostao na devetom mjestu "Utrke prema Torinu".

No, nakon što je primio pobjednički pehar u atenskoj Olimpijskoj dvorani Đoković je obavijestio organizatore u Torinu da nije u mogućnosti zaigrati na turniru osmorice najboljih tenisača u ovoj sezoni, iako se po 18. put kvalificirao za ATP Finale.

"Doista sam se veselio natjecanju u Torinu i želio sam se pokazati u najboljem izdanju, ali nakon današnjeg finala u Ateni, žao mi je što moram odustati zbog ozljede koja me muči", poručio je Đoković putem društvenih medija.

"Iskreno mi je žao zbog navijača koji su se nadali da će me gledati kako igram - vaša mi podrška mnogo znači. Svim igračima želim izvrstan nastup na turniru i ne mogu dočekati da se opet uskoro nađemo na terenu!"

Nastupom Musettija, Italija će po prvi put u povijesti imati dvojicu predstavnika na ATP Finalu. Prije četiri godine Matteo Berrettini je nastupio u grupnoj fazi, ali je potom morao odustati zbog ozljede, a zamijenio ga je Jannik Sinner. No, sada će Italija imati dvojicu predstavnika, po jednog u svakoj skupini.

Sinner kao trenutačni svjetski "broj 1" i branitelj prošlogodišnjeg naslova predvodi skupinu koja nosi ime švedske teniske legende Bjorna Borga, a uz njega su u njoj još dvostruki osvajač ATP Finala Nijemac Alexander Zverev, Amerikanac Ben Shelton i Kanađanin Felix Auger-Alissime.

U skupini "Jimmy Connors" su Španjolac Carlos Alcaraz, Amerikanac Taylor Fritz, Australac Alex de Minaur i Lorenzo Musetti.

U nedjelju će biti odigrani prvi dvoboji prvog kola grupne faze. No, suprotno običajima, da se svaki drugi dan igraju mečevi jedne skupine, prvog i drugog dana će biti odigran po jedan meč iz svake skupine. Tako će u nedjelju od 14 sati igrati Carlos Alcaraz i Alex de Minaur, a od 20.30 sati Alexander Zverev i Ben Shelton.

To znači da će u ponedjeljak na teren Taylor Fritz i Lorenzo Musetti te Jannik Sinner i Felix Auger-Aliassime.

Hrvatski tenis će na ovogodišnjem ATP Finalu predstavljati Mate Pavić sa svojim partnerom Marcelom Arevalom u konkurenciji parova. Oni su smješteni u skupinu "John McEnroe", u kojoj su još finsko-britanski par Harri Heliovaara - Henry Patten, Britanci Joe Salisbury i Neal Skupski te Amerikanci Christian Harrison i Evan King.

Pavić i Arevalo će prvi nastup imati u ponedjeljak, a suparnici će im biti Salisbury i Skupski.