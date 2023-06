Đoković otkrio što je poručio Alcarazu: Zadnje što želiš ovdje su grčevi, a ja još nisam završio

Nakon više od dva sata tenisa po nevjerojatno vrućem vremenu u Parizu na Philippe Chatrieru i izjednačenja u setovima, Carlos Alcaraz (20) osjetio je grč pri jednom reternu na servis Novaka Đokovića (36). Nije smio primiti pomoć liječnika prije promjene strana pa je predao gem, ali mu ni to nije pomoglo. Srbin je otad lakoćom diktirao igru i pobjedom 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 izborio finale Roland Garrosa.

- Prvo i najvažnije, loša sreća za Carlosa. Na ovom nivou zadnje što želiš su grčevi i fizički problemi u završnici Grand Slama. Žao mi ga je, nadam se da će se oporaviti i vratiti jako brzo. Rekao sam mu na mreži, zna koliko je mlad, osvajat će ovaj turnir puno puta, nevjerojatan je igrač, veliki borac, jako dobar dečko, zaslužuje pljesak i veliku potporu - rekao je Đoković nakon meča.

Svjetski broj 1 čekat će barem do Wimbledona u lovu na drugi Grand Slam, dok je Đoković jednu pobjedu udaljen od rekordnog 23, gdje ga čeka pobjednik kasnijeg meča između Caspera Ruuda i Alexandera Zvereva.

- Teško je kad ne znaš hoćeš li se predati ili nastaviti, svaka čast što se borio do zadnjeg poena. Veliko poštovanje. Obojica smo bili na fizičkom vrhuncu prema kraju drugog seta, ni ja nisam bio svjež nimalo. Bilo je izjednačeno, a onda se to dogodilo. Otad je bilo drugačije, samo sam pokušavao ostati koncentriran i prisutan. Vidio sam da se muči, ali nisam htio misliti što se događa s druge strane. Još jednom, respekt za njega. Nadam se da će se brzo vratiti - nastavio je.

San je opet igrati finale ovdje

Koja je tajna Đokovićeve igre?

- Nije lako zadržati intenzitet na terenu. Set i pol sam igrao jako dobro, a onda je on bio bolji krajem drugog seta i zaslužio ga je dobiti. Morao sam igrati agresivno, rano udarati loptu. Kad to nisam radio, on bi bio agresivan. Znam da je to njegov stil, dinamičan je, brz, jako snažan u udarcima. Pokušao sam parirati, bilo je iscrpljujuće dva seta. Jako sam ponosan što sam ušao u novi finale i presretan sam - rekao je Đoković pa se na francuskom osvrnuo na finale i mogući povratak na broj 1 ATP ljestvice:

- Nije još gotovo, ostaje mi jedan meč za dva dana. Živim san, obožavam igrati na Roland Garrosu, san je igrati ovdje opet u finalu i pokazati moju igru. Nadam se da ću još dolaziti ovdje i osvajati ga.