Novak Đoković posve se otvorio o svemu što mu se dogodilo prije mjesec dana u Australiji. U intervjuu za BBC Đoković je otkrio sve što mu se događalo Down Under, priznao svoje pogreške, ali i priznao da su ga mnogi povrijedili. Najbolje da sve redom pročitate.

O pozitivnom testu na korona virus unatoč kojem je dao intervju za L'Equipe.

- Istina je! Bio sam pozitivan i to je bila užasna greška i procjena da pristanem na taj intervju. Volio bih da mogu vratiti vrijeme i da to ne napravim. A jesam iz nekoliko razloga. Prvo jer poštujem L'Equipe kao jedan od najboljih sportskih medija na svijetu. Njihovog novinara poznajem puno, puno godina i uvijek sam imao odličan odnos s njim.

- Već smo bili ugovorili taj intervju izvjesno vrijeme prije toga i nisam ga želio iznevjeriti. Jesam li trebao biti više oprezan? Jesam li ga trebao obavijestiti? Apsolutno. Volio bih da mogu vratiti vrijeme, to je moja greška, priznajem je i stojim iza nje i vrlo mi je žao zbog toga.

O odnosu australskih vlasti prema njemu od dolaska.

- Nitko me tijekom trajanja sudskog procesa i cijele australske sage nije pitao za moj stav ili mišljenje o cijepljenju. Nitko! Tako da nisam mogao izraziti što osjećam i gdje je moj stav.

O boravku u hotelskom pritvoru.

- Nije bilo nimalo ugodno. Ne želim sjediti ovdje i žaliti se na uvjete u tom centru jer sam ja ostao sedam dana. Ali osjećao sam se bespomoćno, nisam mogao koristiti telefon tri ili četiri sata. Bilo je usred noći od jedan do devet ujutro, nisam spavao jer su me ispitivali svakih 30 minuta. Bilo je mnogo, mnogo intervjua koji su započinjali, a onda prekinuti kako bi neka osoba razgovarala s nadređenim. Trajalo je to čitavu noć. Prvo je to postavljeno, pa povučeno, pa onda je opet viza povučena, pa sam bio slobodan četiri dan i trenirao sam.

- Nisu to bili normalni dani treninga koje sam obično imao prije Grand slama, helikopter je letio preko Rod Laver Arene tijekom baš svakog treninga. Kamere su bile posvuda.

O odnosu ostalih tenisača i kolega.

- Kolege su me jako povrijedile. Osjetio sam tu lošu energiju, negativne poglede svojih kolega, ljudi koji se nalaze u zgradi. Razumio sam da imaju percepciju na osnovu onog što saznaju iz medija i ja nisam izašao javno jer sam rekao ranije da poštujem pravni postupak i Australian Open.

O brizi za svoje tijelo.

- Briga o mom tijelu je najveći prioritet jer znam da će mi dati dugovječnost. Siguran sam da je taj žar i strast prema igri u meni i ako se brinem o svom tijelu, imat ću prilike da igram turnire koje sam propustio.

O korona virusu.

- Covid shvaćam vrlo ozbiljno. Što se Adria Toura tiče, poštovali smo svaki protokol i propis koji je bio na snazi u državi u tom trenutku. A tada nisu bile obavezne maske, sportski događaji su se mogli održavati. Razumijem da kada gledate iz perspektive neke druge zemlje, u kojoj su oštriji propisi, da to nije izgledalo dobro. Ali, svaka država se na neki pomalo drugačiji način borila s koronom.

O finalu Nadal - Medvedev.

- NIsam želio gledati meč jer sam želio biti na terenu. Bilo mi je zabavno jer je moja supruga Jelena navijala za Medvedeva, a moj sin Stefan za Nadala.