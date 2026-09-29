FOTO Ovo rješenje za Maksimir je vodeće u neslužbenoj anketi. Evo kako izgleda iznutra

Nakon što je u Zagrebu predstavljen pobjednički projekt za novi stadion Maksimir, ne stišavaju se žestoke reakcije na kontroverzni projekt talijanskih arhitekata. Natječaj na kojem je sudjelovalo čak 88 radova završio je izborom rješenja studija VG13 Architects Studio Associato. Dok se oko pobjedničkog rada razvila žustra rasprava, pažnju privlače i projekti koji nisu ušli među najbolje ocijenjene radove. Jedan od njih je projekt zagrebačkog studija 3LHD, koji se nije našao ni među pet najbolje plasiranih radova. | Foto: www.3lhd.com