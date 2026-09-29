FOTO Ovo rješenje za Maksimir je vodeće u neslužbenoj anketi. Evo kako izgleda iznutra

Projekt zagrebačkog studija 3LHD nije se našao ni među pet najbolje plasiranih radova na međunarodnom natječaju
Nakon što je u Zagrebu predstavljen pobjednički projekt za novi stadion Maksimir, ne stišavaju se žestoke reakcije na kontroverzni projekt talijanskih arhitekata. Natječaj na kojem je sudjelovalo čak 88 radova završio je izborom rješenja studija VG13 Architects Studio Associato.
Dok se oko pobjedničkog rada razvila žustra rasprava, pažnju privlače i projekti koji nisu ušli među najbolje ocijenjene radove.
Jedan od njih je projekt zagrebačkog studija 3LHD, koji se nije našao ni među pet najbolje plasiranih radova.
| Foto: www.3lhd.com
Nakon što je u Zagrebu predstavljen pobjednički projekt za novi stadion Maksimir, ne stišavaju se žestoke reakcije na kontroverzni projekt talijanskih arhitekata. Natječaj na kojem je sudjelovalo čak 88 radova završio je izborom rješenja studija VG13 Architects Studio Associato.
Dok se oko pobjedničkog rada razvila žustra rasprava, pažnju privlače i projekti koji nisu ušli među najbolje ocijenjene radove.
Jedan od njih je projekt zagrebačkog studija 3LHD, koji se nije našao ni među pet najbolje plasiranih radova.
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Foto: www.3lhd.com
Nakon što je u Zagrebu predstavljen pobjednički projekt za novi stadion Maksimir, ne stišavaju se žestoke reakcije na kontroverzni projekt talijanskih arhitekata. Natječaj na kojem je sudjelovalo čak 88 radova završio je izborom rješenja studija VG13 Architects Studio Associato.
Dok se oko pobjedničkog rada razvila žustra rasprava, pažnju privlače i projekti koji nisu ušli među najbolje ocijenjene radove.
Jedan od njih je projekt zagrebačkog studija 3LHD, koji se nije našao ni među pet najbolje plasiranih radova.
| Foto: www.3lhd.com
-Srž našeg prijedloga za stadion Maksimir jest jedinstvena, neprekinuta tribina u obliku zdjele, osmišljena kako bi okupila navijače. Umjesto tretiranja četiriju tribina kao zasebnih elemenata, geometrija stvara jedinstven prostor za gledatelje – uključujući cjelovitu sjevernu tribinu zamišljenu kao neprekinuti zid podrške. Optimalna vidljivost, blizina terena i krov dizajniran tako da zadrži energiju ondje gdje joj je mjesto: unutar stadiona. Stadion oblikovan oko nogometnog doživljaja - stoji na društvenim mrežama 3LHD.
| Foto: 3LHD/Facebook
Inače u neslužbenoj anketi njihovo rješenje je vodeće.
| Foto: www.3lhd.com
Marko Dabrović iz 3LHD-a na društvenim je mrežama komentirao rezultate međunarodnog natječaja.
- Među 88 prijavljenih radova, naš prijedlog nije nagrađen. Ponosni smo na rad, energiju i predanost koji stoje iza njega. Glavna ideja njihova projekta bila je sažeta u poruci "Glasno iznutra, tiho izvana". Stadion je zamišljen kao kompaktna građevina oblikovana oko intenziteta nogometne utakmice - napisao je Dabrović.
| Foto: www.3lhd.com
Poseban naglasak stavili su na odnos stadiona i okolnog prostora. Prema njihovoj viziji, velika investicija u Maksimir trebala je poslužiti i kao pokretač šire transformacije tog dijela Zagreba.
- Za nas je stadion također bio prilika za ponovno povezivanje dva dijela grada i korištenje jedne velike javne investicije kao pokretača šire transformacije Maksimira i Borongaja - poručio je Dabrović.
| Foto: www.3lhd.com
Foto www.3lhd.com
Foto www.3lhd.com
Foto 3LHD/Facebook
Foto 3LHD/Facebook
Foto 3LHD/Facebook