Đoković otkrio: 'U Srbiji su me osuđivali zbog podržavanja Hrvatske na SP-u 2018. u Rusiji'

Novak Đoković (37) korača prema zalasku veličanstvene karijere u kojoj je osvojio 24 Grand Slam naslova i time se zabilježio kao rekorder po tom pitanju. Na Olimpijskim igrama u Parizu osvojio je i zlatnu medalju što mu je jedino nedostajalo, pa su novinari GQ portala upitali Đokovića je li ostvario apsolutno sve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:48 Srbi na dočeku skandirali protiv Rio Tinta, Đoković pokazao što misli o tome | Video: 24sata/reuters

- Da i ne. Da, mislim ako gledate li to isključivo iz perspektive ispunjavanja postignuća i same igre? Onda, da, mislim, pretpostavljam... Ipak, želim još mnogo toga postići izvan terena - od poboljšanja prava igrača do mojih poduzetničkih planova - započeo je Srbin.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

- Tata me već neko vrijeme pokušava umiroviti. Ne, iskreno! Ali nije bio naporan. On poštuje moju odluku da nastavim. I naravno da razumije zašto želim nastaviti, ali je rekao: Što još želiš raditi? - otkrio je i nastavio:

- On razumije količinu i intenzitet pritiska i napetosti koji su vani, te stres koji ima utjecaja na moje zdravlje, moje tijelo, a onda, posljedično, i na sve ostale koji su oko mene, uključujući i njega. Zato je rekao: 'Sine moj, počni razmišljati o tome kako želiš ovo okončati'.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Đoković je rekao da više razmišlja kako će se umiroviti nego kada i naglašava da je trenutačno još u jako dobrom stanju. Ipak, svjestan je da će morati birati turnire.

- Kako bih nastavio, moram smanjiti broj turnira koje igram i usredotočiti se samo na nekoliko odabranih. Mislim da neću igrati samo četiri Slama i Davis Cup. Mislim da ću igrati barem turnir ili dva prije Slama. Posebno na zemlji.

Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

Amerikanci naglašavaju da će Đoković onda sigurno pasti na ljestvici, s obzirom na to da će dobiti kaznene bodove za propuštanje ATP Mastersa 1000. Đokovića su pitali i o svome pristupu ljudima s ovih prostora, s obzirom na ratnu povijest i visoke tenzije.

- Uvijek sam bio vrlo pacifistički u svom pristupu i ponašanju prema svim ljudima i nacijama u regiji. Jer nekada smo bili ista država. Obitelj moje majke je sva hrvatska. Rođena je u Beogradu, ali svi su Hrvati. Očeva strana? Crne Gore i Kosova. Rođen sam u Srbiji. Tako da se prema svima uvijek odnosim isto. Imam takav pristup da, ako smo jednom bili zajedno kao jedna nacija, imamo toliko kulturnih sličnosti, tradicionalnih sličnosti, jezika - zašto se ne usredotočiti na te stvari? - rekao je.

Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS

Što se tiče hobija izvan tenisa, Đoković je otkrio kako je zaljubljenik u lingvistiku (tečno govori pet jezika i još ih nekoliko zna), a voli i arheologiju i povijest, pogotovo balkansku.

- Osjećam da povijest koju učimo o našoj zemlji nije sto posto istinita. Dva su primarna problema; Prvo, ova povijest umanjuje značaj Srbije kroz stoljeća. Povijest pišu pobjednici, a Srbija je izgubila mnogo. Toliko je povijesti uništeno u ratovima. Knjižnice su spaljene. Spališ knjižnicu, spališ povijest, spališ korijen tog naroda.

Drugo, ova povijest naglašava razlike, a ne sličnosti, između svih zemalja u regiji—koje su barem posljednja dva stoljeća bile podijeljene, dijelom, po vjerskim linijama - smatra Đoković i nastavlja:

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

- Postoji ta službena povijest, kaže Đoković, i onda postoji možda, mogu li tako reći, skrivena povijest, možda povijest koja je bila potisnuta... I tako bih želio osobno doći do dna toga. Ne govorim ovo olako. To je zbog onoga što sam naučio tijekom posljednjih 20 godina, ne samo čitajući knjige i odlazeći također na neka teološka mjesta, već i razgovarajući s tim ljudima koji su u tom području desetljećima i bili su stručnjaci u tom području.

Dotakli su se i Đokovićevog navijanja za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2018. što je u Srbiji izazvalo podijeljene reakcije.

- Dosta su me osuđivali u mojoj zemlji, čak i najviši državni dužnosnici, kaže.

Foto: FRANCIS MASCARENHAS/REUTERS

- Ali za mene je prilično jednostavno: prije svega, imam obitelj iz Hrvatske. I drugo, tako se osjećam u svom srcu: Kako mogu navijati za nekoga tko je dalje od mene nego za nekoga tko mi je susjed i s kim imam ne samo obiteljske veze, nego i toliko sličnosti? - smatra Novak i ne odbacuje želju za ponovnim sjedinjenem u jednu državu.

- Mislim, gledajte, u najluđim snovima, rekao bih u savršenom scenariju, zašto ne? Zašto ne?

- Ako govorimo istim ili vrlo, vrlo, vrlo, vrlo sličnim jezikom, postoje male razlike među njima, ali svi se savršeno razumijemo. Ako vidite naše narodne tradicionalne uniforme, narodnu nošnju, etno nošnju, glazbu, ples, hranu – isto! Potpuno isto. Samo različite riječi korištene za opisivanje. Tako da da, ja sam više zagovornik našeg okupljanja koliko god je to moguće.

Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Đoković je na kraju otkrio u kakvom je odnosu s rivalima, ali i velikim teniskim legendama Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

- Njihova suradnja oko tenisa uvijek je bila jaka, kaže. “Ali opet, svatko od nas je imao i trenutno ima svoj životni put i put. I mislim da, s Rogerom, zadnjih nekoliko puta kad sam ga vidio, razgovaramo o obitelji, o tome da smo na putu. I zapravo se želim više povezati s tim dečkima, na dubljoj razini. Stvarno želim - zaključio je za GQ.