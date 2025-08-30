Obavijesti

PROBLEMI S OZLJEDOM

Đoković pobijedio Britanca pa poručio: Dobar sam, mlad i jak kao i uvijek. Ovo je New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Naime, Đoković je nakon prvog seta zatražio liječničku pomoć zbog problema s leđima, a u cijelom dvoboju je na trenutke izgledao kao da je u velikim bolovima. Ipak, nakon meča nije htio previše otkriti

Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena pobjedom protiv Britanca Camerona Norrieja 6-4, 6-7, 6-2, 6-3 nakon manje od tri sata igre. Zanimljivo, srpski tenisač je imao problema s ozljedom. 

Naime, Đoković je nakon prvog seta zatražio liječničku pomoć zbog problema s leđima, a u cijelom dvoboju je na trenutke izgledao kao da je u velikim bolovima. Ipak, nakon meča nije htio previše otkriti. 

- U redu je. Ne želite previše otkrivati suparnicima koji ovo gledaju - rekao je i dodao:

Tennis: US Open
Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

- Dobar sam, mlad kao i uvijek, jak kao i uvijek. Ovo je New York, čak i ako osjećate nešto fizički, energija to jednostavno nadvlada. 

Đoković će u osmini finala igrati protiv kvalifikanta Jana-Lennarda Struffa. 

