Đoković pobijedio velikog rivala Nadala i izborio osminu finala

Novak Đoković pobijedio je Rafaela Nadala u šesnaestini finala Olimpijskih igara sa 2-0 u setovima (6-1, 6-4). Srbin je odmah na početku meča prikazao sjajnu igru s kojom je došao i do finala Wimbledona ranije ovog mjeseca. Već u prvom setu napravio je dvostruki break, a Nadal je prvi gem osvojio nakon više od pola sata igre.

Pokretanje videa... 00:48 'Ivanišević voli fantazije. Novak je donio dobru odluku što je raskinuo suradnju s njim...' | Video: 24sata Video

Đokoviću je za prvi set trebalo samo 38 minuta, a sjajnu igru nastavio je i dalje. Španjolac nije imao odgovora ni u drugom setu, atipično je griješio, a takve poklone drugi tenisač svijeta nije propustio iskoristiti te je poveo 4-1. Kada se činilo da će ovo biti lagano poslijepodne za njega, Nadal se vratio u igru.

Dvostrukom greškom Đoković je poklonio gem rivalu, Nadal je uzeo break i potom ga potvrdio na svom servisu. Još jednim breakom Nadal je došao do izjednačenja u drugom setu (4-4), nakon Đokovićeva "poklona". Opet je promašio smash kao u Pekingu 2009. i bilo je jasno da je upao u krizu. Prava drama uslijedila je u sljedećem gemu koji je bio najduži u meču. Đoković je imao četiri break lopte, no nije ih iskoristio, a publika je to primila s oduševljenjem.

Da je najbolji kad je najpotrebnije na kraju je pokazao Srbin. Sjajnim drop-shotom je nadmudrio Nadala i izborio se za servis za pobjedu. U konačnici svoj servis je iskoristio i tako izborio osminu finala. Protivnik u osmini finala biti će mu pobjednik duela Matteo Arnaldi – Dominik Koepfer.