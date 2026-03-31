MEDITIRAO KOD 'PIRAMIDA'

Đoković posjetio Osmanagića pred ključan susret BiH-a za SP

Piše Domagoj Vugrinović,
Novak Đoković stigao je u Bosnu i Hercegovinu kako bi u Zenici pratio finale doigravanja za Svjetsko prvenstvo između reprezentacija domaćina i Italije. Uoči utakmice posjetio je Visoko, gdje se susreo s dugogodišnjim prijateljem Semirom Osmanagićem.

Osmanagić je na društvenim mrežama istaknuo da je riječ o Đokovićevu sedmom posjetu Distriktu "bosanskih piramida". Tijekom boravka u Visokom zajedno su obišli park "Ravne 2", gdje je Osmanagić upoznao Đokovića s novim paviljonima posvećenima Vinčanskoj civilizaciji, Lepenskom Viru, Starčevačkoj kulturi, ilirskim božanstvima te Kulinu banu.

Poseban dio obilaska odnosio se na biste istaknutih književnika poput Miroslava Krleže, Ive Andrića, Tina Ujevića i drugih, kao i znanstvenika među kojima su Nikola Tesla, Ruđer Bošković, Mihajlo Pupin, Leopold Ružička i Vladimir Prelog.

Đoković je poslušao prezentaciju o navodnim novim otkrićima u "Bosanskoj dolini piramida", uključujući tumačenja o primjeni elemenata sakralne geometrije u rasporedu piramida, poput jednakostraničnih trokuta. Posebno se govorilo o vezi piramida sa zvjezdanom konstelacijom Plejada.

Tijekom susreta razgovarali su i o mogućnosti organizacije novog teniskog spektakla u budućnosti, nalik događaju kojim je 2022. otvoren teniski stadion u parku "Ravne 2". Dan su zaključili obilaskom prapovijesnih podzemnih tunela Ravne, gdje se Đoković susreo s posjetiteljima iz Srbije, Češke, Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine.

