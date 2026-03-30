SVE SPREMNO ZA SPEKTAKL

Novak Đoković stiže u Zenicu! Gledat će povijesni dvoboj BiH i Italije na Bilinom Polju

Piše Domagoj Vugrinović,
Novak Đoković stiže u Zenicu! Gledat će povijesni dvoboj BiH i Italije na Bilinom Polju
Beograd: Novak Đoković pratio utakmicu KK Crvena zvezda i KK Alba Berlin | Foto: Bane T. Stojanovic/ATA Images/PIXSELL

Osim Đokovića, dolazak su najavila i brojna poznata imena, među kojima su predsjednik Uefe Aleksander Čeferin, talijanska novinarka Diletta Leotta te bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić

Jedan od najvećih sportaša svih vremena, Novak Đoković (38), u utorak navečer stiže u Zenicu gdje će s tribina pratiti odlučujuću utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije.

Foto: Instagram

Prema informacijama iz izvora bliskih Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, Đoković će uživo gledati susret na stadionu Bilino Polje, koji počinje u 20:45 doznaje Klix.ba. Srpski tenisač već je ranije dao naslutiti komu će pružiti podršku. Nakon pobjede BiH-a protiv Walesa objavio je fotografiju kapetana Edina Džeke uz poruku: "Bravo, Edine, bravo, BiH".

Reprezentacija Bosne i Hercegovine do finala baraža stigla je nakon dramatične pobjede protiv Walesa, koju je izborila boljim izvođenjem jedanaesteraca. Ključni trenutak dogodio se u 86. minuti kada je upravo Džeko zabio za izjednačenje i odveo utakmicu u produžetke, nakon čega su Zmajevi slavili s 4-2 u raspucavanju. S druge strane, Italija je do finala stigla sigurnom pobjedom protiv Sjeverne Irske (2-0).

Talijanima u Zenici sve 'džaba': Evo kako će ih dočekati u BiH
Talijanima u Zenici sve 'džaba': Evo kako će ih dočekati u BiH

Đoković je u međuvremenu doputovao u Sarajevo, odakle će nastaviti put prema Zenici. Njegova prisutnost dodatno će podići atmosferu na stadionu, gdje se očekuje spektakl i borba za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Osim Đokovića, dolazak su najavila i brojna poznata imena, među kojima su predsjednik Uefe Aleksander Čeferin, talijanska novinarka Diletta Leotta te bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

Ulog je ogroman, pobjednik dvoboja na Bilinom Polju izborit će plasman na Mundijal, a sve je spremno za jednu od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti bosanskohercegovačkog nogometa.

Komentari 6
Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke
VELIKA LJUBAV

Zbog 'bosanskog dijamanta' odrekla se holivudske karijere: Evo tko je supruga Edina Džeke

Amra Džeko, nekadašnja holivudska zvijezda, napustila je sjaj Los Angelesa zbog ljubavi prema Edinu Džeki. Dok Edin vodi Bosnu prema povijesnom Svjetskom prvenstvu, Amra je njegov najveći oslonac
JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila
NOKAUT NIJE BIO DOVOLJAN

JEZIVE SCENE U UFC-u: Borkinja izgubila svijest nakon brutalnog nokauta! Pobjednica se molila

Alexa Grasso priredila je šok večeri u UFC-u, brutalno je nokautirala Maycee Barber i ušla u povijest ženskog MMA-ja. Barber se srušila prije nego što je dotaknula pod, a Grasso je još dodatno zaključala gušenje. Dvorana je ostala bez daha, a predsjednik UFC-a Dana White nije skrivao oduševljenje
VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!
POGLEDAJTE GOLOVE

VIDEO Francuzi lakoćom dobili Kolumbiju i nastavili sjajan niz!

Bila je to osma francuska pobjeda uz jedan remi u posljednjih devet susreta. Posljednji put "Les Bluesi" su spojili devet susreta bez poraza od prosinca 2022. do rujna 2023.

