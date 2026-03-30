Novak Đoković stiže u Zenicu! Gledat će povijesni dvoboj BiH i Italije na Bilinom Polju

Jedan od najvećih sportaša svih vremena, Novak Đoković (38), u utorak navečer stiže u Zenicu gdje će s tribina pratiti odlučujuću utakmicu doigravanja za Svjetsko prvenstvo između Bosne i Hercegovine i Italije.

Prema informacijama iz izvora bliskih Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, Đoković će uživo gledati susret na stadionu Bilino Polje, koji počinje u 20:45 doznaje Klix.ba. Srpski tenisač već je ranije dao naslutiti komu će pružiti podršku. Nakon pobjede BiH-a protiv Walesa objavio je fotografiju kapetana Edina Džeke uz poruku: "Bravo, Edine, bravo, BiH".

Reprezentacija Bosne i Hercegovine do finala baraža stigla je nakon dramatične pobjede protiv Walesa, koju je izborila boljim izvođenjem jedanaesteraca. Ključni trenutak dogodio se u 86. minuti kada je upravo Džeko zabio za izjednačenje i odveo utakmicu u produžetke, nakon čega su Zmajevi slavili s 4-2 u raspucavanju. S druge strane, Italija je do finala stigla sigurnom pobjedom protiv Sjeverne Irske (2-0).

Đoković je u međuvremenu doputovao u Sarajevo, odakle će nastaviti put prema Zenici. Njegova prisutnost dodatno će podići atmosferu na stadionu, gdje se očekuje spektakl i borba za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Osim Đokovića, dolazak su najavila i brojna poznata imena, među kojima su predsjednik Uefe Aleksander Čeferin, talijanska novinarka Diletta Leotta te bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

Ulog je ogroman, pobjednik dvoboja na Bilinom Polju izborit će plasman na Mundijal, a sve je spremno za jednu od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti bosanskohercegovačkog nogometa.