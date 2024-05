Svi se dive unikatnom Modriću! Đoković razgovarao o njemu s mladom zvijezdom Reala...

Ove godine nije osvojio još nijedan turnir, ali Novak Đoković (36) se zato prošle godine nabrao trofeja. I dalje za te uspjehe prima priznanja. Nedavno je dobio nagradu Laureus za najboljeg sportaša na svijetu, a nasmijani Nole tamo je razgovarao i s ostalim dobitnicima.

Među njima je bila i zvijezda Real Madrida Jude Bellingham, a nezaobilazna tema između ovog dvojca bio je i neuništivi Luka Modrić. Nikome nije jasno kako hrvatski nogometaš i s 38 godina može igrati na vrhunskoj razini. Štoviše, kada je na terenu, i dalje je jedan od najboljih igrača Reala, a trenutno djeluje kao da ćemo ga još neko vrijeme gledati na najvećoj sceni. Ni Đokoviću nije jasno kako je Luka i dalje tako briljantan.

- Bio sam na utakmici (El Clasico). Nevjerojatna skupina igrača. Luka Modrić je dobar prijatelj i nevjerojatan je u svojim godinama - rekao je srpski tenisač, a Bellingham je s divljenjem odgovorio.

- Kako može tako igrati s 38 godina, ne znam. Izgleda kao da je mojih godina, znaš? - kazao je engleski nogometaš, dok je Novak uzvratio:

- Puno trči. U takvoj je poziciji da mora ići naprijed-natrag.

- On to još uvijek radi i to tako lako - zaključio je Bellingham.

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona | Foto: Susana Vera

Đoković je i s 36 godina najbolji tenisač na svijetu. Dok god bude uživao, bavit će se tenisom, a trenutno izgleda da će to trajati još nekoliko godina. Baš kao i neuništivi Modrić koji se nada produžiti ugovor s Realom na još godinu dana. Očito ima nešto posebno u tom Balkanu...