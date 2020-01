Đoković se raspao: Kobe je bio moj mentor, prijatelj, baš sve...

Na teren je ušao u trenirci s inicijalima K.B, a nakon meča je posvetio pobjedu Kobeju i rasplakao se. Novak Đoković pobijedio je Miloša Raonića (6-4, 6-3, 7-6) i prošao u polufinale Australian Opena, ali bio je to za njega jedan od težih mečeva. Ne igrački, jer bez problema je riješio Kanađanina, već mentalno.

Prije dva dana Kobe Bryant je poginuo u nesreći zajedno s kćerkom Giannom i još sedmero putnika, a to je Novaka jako pogodilo. On i legendarni košarkaš bili su jako dobri prijatelji i kroz cijeli meč se borio s emocijama. Kobe mu je jako puno značio i on je jedan od ljudi koji mu je pomogao da prebrodi probleme u karijeri.

Prije dvije godine bio je na dnu, mučio se s ozljedom lakta, ali mentalno je skroz potonuo. Jednom prilikom razgovarao je s Kobeom koji mu je dao nekoliko savjeta kako bi što lakše prošao to bolno razdoblje.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Samo nekoliko mjeseci nakon tih razgovora, Nole se vratio na sam teniski vrh. Košarkaševa smrt ga je jako pogodila, a nakon meča je i zaplakao.

Foto: HANNAH MCKAY

- Što je za tebe značio Kobe Bryant? - upitao ga je John McEnroe

- Ne znam što da kažem. Sve nas je to uhvatilo nespremne. On je jedan od najvećih sportaša svih vremena, inspirirao je mene i mnoge druge. Imao sam sam tu sreću da imam odličan odnos sa njim, bio mi je podrška kada mi je bilo potrebno, davao mi savjete, uvijek je bio tu. On je bio moj mentor, moj prijatelj... Stvarno je srcedrapajuće ono što se dogodilo njemu i njegovoj kćerki - rekao je Đoković i raspao se.

Foto: Instagram

U tome trenutku suze su krenule niz njegove obraze i bio je neutješan.

McEnroe ga je krenuo nešto drugo pitati, ali Novak je i dalje plakao. Snašao se i priupitao Đokovića o Ivaniševiću koji je primljen u Kuću slavnih, a Nole je čestitao svome treneru.

"When I needed advice and support he was there for me" ❤️



An emotional and heartbroken @DjokerNole pays tribute to his "mentor and friend" Kobe Bryant at the #AusOpen pic.twitter.com/6vGUdyND8p — Eurosport UK (@Eurosport_UK) January 28, 2020

Foto: ISSEI KATO

Kobe i Novak su se jako voljeli i poštovali, a i sam košarkaš je prije nekoliko godina priznao da mu je Srbin najdraži tenisač.

- Federer, Nadala i Đoković. Oni su sveto trojstvo tenisa, ali Novak je moj čovjek, Imamo dobar odnos već duže vrijeme. Moj bivši suigrač je Gasol, on je dobar sa Rafom, pa se znamo i to je bilo ok, Federer mi je poslao reket kad je čuo da igram tenis. Ali, Novak je moj čovjek - govorio je Kobe.

20 years at the top. Incredible to witness you in action. Good luck @kobebryant 💪🏼👍🏼 pic.twitter.com/zeJVqYlld0 — Novak Djokovic (@DjokerNole) April 16, 2016

Nažalost, život jedne zvijezde prekinut je na jedan grub način, kao i njegove kćerke i ostalih sedmoro putnika.

Foto: EDGAR SU

Novak će u polufinalu Australian Opena igrati protiv Rogera Federera, a legendarni košarkaš će i dalje navijati za njega. Ali ovaj put s neba...