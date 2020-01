Kobe je unatoč magli dobio posebno dopuštenje za let...

Gusta magla spustila se nad Los Angelesom tog kobnog jutra. Uvjeti ne baš pogodni za letenje i letjelice su tog jutra mirovale u 'gradu anđela', ali Kobejev helikopter je ipak poletio. Naime, pilot je dobio posebno dopuštenje za let unatoč gustoj magli, piše New York Times. Na kraju se ispostavilo, kobno dopuštenje, koje je nekoliko minuta kasnije odvelo u smrt Kobeja Bryanta, njegovu kćer Giannu (13) i još sedmero putnika.

Zašto je do ovoga došli i je li se to sve moglo izbjeći? Pitali su se brojni navijači diljem svijeta. No itekako se moglo izbjeći. Za normalan let potrebna je vidljivost od četiri kilometra, ali vidljivost je tog jutra bila preniska. Iz policije su potvrdili da su prizemljili sve svoje helikoptere u nedjelju ujutro jer je bilo preopasno letjeti po tim uvjetima.

Yvette Tuning, koja je ujutro nakon pada bila zapovjednica straže, rekla je da je vrijeme u Los Angelesu bilo toliko oblačno i maglovito da su se letovi mogli obavljati samo pomoću instrumenata jer je vidljivost bila mizerna. No kontrola leta je pilotu helikoptera poslala posebno dopuštenje za let koje je poznato kao 'dozvola za let po posebnim pravilima vidljivosti'.

Legendarni košarkaš i njegova kći putovali su iz okruga Orange u akademiju Mamba u mjestu Thousand Oaks 60-ak kilometara zapadno od centra Los Angelesa. Zbog guste magle u planinama i loše vidljivosti helikopter se srušio pri brzini od oko 300 km/h. Očevid još nije gotov, ali pretpostavlja se da je magla uzrok nesreće.

Američki TMZ objavio je i audiosnimku između kontrolnog tornja i pilota.

Odmah je bilo jasno da zbog magle nema dobar pregled, te je tražio pomoć. Na snimci se čuje kako iz kontrolnog tornja govore da helikopter kruži već 15 minuta, te da su tražili neki izlaz iz situacije.

