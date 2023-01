Novak se vratio u Australiju, ali u SAD još neće: Produljili mjere, propustit će Masters turnire

Prošla godina je za Novaka Đokovića počela kao iz noćne more. Došao je u Australiju s naumom da nastupi na prvom Grand Slam turniru u godini, no odmah po dolasku izbio je jedan od najvećih skandala u 2022. godini.

Kako se odbio cijepiti, odmah su ga smjestili u pritvor na aerodromu pa potom proslijedili u hotel za imigrante gdje je proveo dva tjedna. U konačnici su ga Australci deportirali. Prema tamošnjem zakonu, tri godine nije smio ući u državu zbog deportacije, ali u Australiju je stigla nova vlast koja simpatizira srpskog tenisača i odmah su mu ukinuli zabranu ulaska. Kako više na snazi nisu niti stroge korona mjere, Đoković je prije nekoliko dana došao u Australiju gdje će nastupiti na prvom Grand Slam turniru sezone.

Foto: PAVEL MIKHEYEV

Srpski tenisač je prošle sezone zbog spomenutih zabrana propustio sve turnire u SAD-u, uključujući i US Open, a čini se da ga ni ove godine nećemo vidjeti na američkom tlu. Zbog sve većeg broja zaraženih korona virusom, američke vlasti produljile su korona mjere do 10. travnja. Tko god želi u SAD, mora imati potvrdu o cijepljenju. A njegovi stavovi su poznati...

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS

Što to znači za Đokovića? Masters 1000 turnir u Indian Wellsu igra se od 8. ožujka, a onaj u Miamiju počinje 19. ožujka. Ako spomenute restrikcije ostanu na snazi, Novak će gotovo sigurno propustiti američku turneju i ostati bez prilike da se bori za veliku količinu bodova.

Foto: LOREN ELLIOTT/REUTERS

No, na to ne može utjecati. Trenutno je koncentriran samo na Australian Open. Godina 2023. bit će za njega izazovna. Peti je na svijetu pa mu je želja vratiti se tamo gdje pripada, na sami vrh. Uz to, glavni cilj je osvojiti što više Grand Slamova i preskočiti Nadala. Španjolac ima sve više problema s ozljedama, pitanje je u kakvom stanju će dočekati Australian Open pa bi srpski tenisač mogao biti jedan od glavnih favorita za titulu.

