Đoković sporo krenuo pa ispisao novi rekord na Roland Garrosu

Talijanski tenisač Lorenzo Sonego (ATP - 69.) i Francuz Pierre-Hugues Herbert (ATP - 223.) odveli su prvi dan natjecanja na Roland Garrosu i u prvi sat ponedjeljka, zadršavši se na stadionu Simone Mathieu više od četiri sata, nakon kojih je Sonego slavio u pet setova i rastužio francuske navijače.

U drugo kolo se nešto lakše plasirao Novak Đoković koji je također igrao protiv domaćeg predstavnika Giovannija Mpetshija Perricarda, a pobijedio ga je u četiri seta (5-7, 7-5, 6-1, 6-4).

Bio je to Đokovićev 82. nastup na Grand Slam turnirima, čime je postavio novi rekord, koji je do sada dijelio s Rogerom Federerom. Srpskom tenisaču, koji je dva dana prije prvog nastupa proslavio 39. rođendan, ovo je 22. uzastopni nastup na Roland Garrosu.