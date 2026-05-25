Obavijesti

Sport

Komentari 0
GRAND SLAM u PARIZU

Đoković sporo krenuo pa ispisao novi rekord na Roland Garrosu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Đoković sporo krenuo pa ispisao novi rekord na Roland Garrosu
4
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Srpskom tenisaču, koji je dva dana prije prvog nastupa proslavio 39. rođendan, ovo je 22. uzastopni nastup na Roland Garrosu

Admiral

Talijanski tenisač Lorenzo Sonego (ATP - 69.) i Francuz Pierre-Hugues Herbert (ATP - 223.) odveli su prvi dan natjecanja na Roland Garrosu i u prvi sat ponedjeljka, zadršavši se na stadionu Simone Mathieu više od četiri sata, nakon kojih je Sonego slavio u pet setova i rastužio francuske navijače.  

U drugo kolo se nešto lakše plasirao Novak Đoković koji je također igrao protiv domaćeg predstavnika Giovannija Mpetshija Perricarda, a pobijedio ga je u četiri seta (5-7, 7-5, 6-1, 6-4).

French Open
Foto: STEPHANE MAHE/REUTERS

Bio je to Đokovićev 82. nastup na Grand Slam turnirima, čime je postavio novi rekord, koji je do sada dijelio s Rogerom Federerom. Srpskom tenisaču, koji je dva dana prije prvog nastupa proslavio 39. rođendan, ovo je 22. uzastopni nastup na Roland Garrosu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige
LJUBILA SPORTAŠE

FOTO Hrvatska poduzetnica nakon dva propala braka traži treću sreću s legendom NBA lige

Tia Jurčić je bivša manekenka koja se danas bavi poduzetništvom, a u vezi je s bivšom košarkaškom legendom NBA-a Kenny Smithom. Javnosti je poznata po braku sa sinom Zdravka Mamića
Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...
KRAH PRED KRAJ

Milan i Modrić ostali bez LP-a! Como i Roma bit će dio elite...

Zadnje kolo Serie A donijelo je pravu dramu jer Milan nije izborio Ligu prvaka, a Como i Roma jesu. Uz to, Lecce je uspio izboriti ostanak, a Cremonese je ispao u niži rang
FOTO Uletio joj je u poruke pa osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
OŽENIO SE U TRENIRCI

FOTO Uletio joj je u poruke pa osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentaciju u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026