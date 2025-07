Đoković: Teško mi je prihvatiti ovo, tijelo me izdaje. Nadam se da mi ovo nije posljednji meč...

I treći put ove godine Novak Đoković (38) zapeo je u polufinalu Grand Slama. Na Australian Openu predao je Zverevu zbog ozljede, a onda ga je Jannik Sinner, u svega mjesec dana, počistio bez osvojenog seta na Roland Garrosu i Wimbledonu. Biologija je nemilosrdna, godine teških napora i igranja na visokoj razini ostavilo je traga na tijelu koje je sve izraubanije i podložnije ozljedama. U četvrtfinalu protiv Cobollija istegnuo je bedreni mišić koji ga je ograničavao u kretnjama protiv Sinnera.

- Mučio sam se. Nije mi bilo ugodno na terenu. Ne želim ulaziti u detalje ozljede niti tražiti opravdanja jer nisam uspio igrati kako znam. Čestitam Janniku na odličnoj igri. Bio je predobar i zasluženo je u finalu. Razočaran sam jer se nisam mogao kretati kako bih želio - kazao je srpski tenisač kojeg već dulje vrijeme muče ozljede.

- Ne bih rekao da je to nesreća, nego godine. Tijelo je istrošeno… Koliko god se brinem o njemu, to je realnost. U zadnjih godinu i pol osjećam promjene kao nikad prije. Teško mi je to prihvatiti jer kad sam zdrav, znam da još uvijek mogu igrati odličan tenis. To sam ove godine i dokazao. Ali mečevi na tri dobivena seta su mi fizički sve veći problem. Što turnir ide dalje, meni je sve teže. Uspijem dogurati do završnice, ove godine sam na svakom Grand Slamu bio barem u polufinalu, ali onda dođeš na Sinnera ili Alcaraza… Oni su spremni, mladi, puni energije. A ja u te mečeve ulazim s pola rezervoara i u takvom stanju je nemoguće pobijediti - kazao je pa nastavio:

- Razočaran sam i ljutit, ali ne zbog poraza - jer čak i da sam bio potpuno zdrav, Sinner bi i dalje bio favorit. Ali imao bih šansu. Taj fizički aspekt me muči. Želite igrati, motivirani ste, a tijelo vas izdaje. To je najgore. Iskreno, ne znam što više mogu napraviti. Provodim sate brinući se o tijelu. Izazvao bih cijeli Tour da vidimo brine li itko više o tijelu od mene. Nažalost, unatoč svemu, ozljede dolaze. Trenutno ne dobivam nagradu za taj trud, ali sam godinama bio nagrađivan. Mogao bih reći da nemam sreće, ali Bog i život su mi dali toliko toga da bi bilo bezobrazno da sada kukam. Sad moram izvući najbolje iz onoga što je ostalo. Vjerujem da ću do US Opena biti spreman za igru na najvišoj razini.

Frustrira ga što opet nije mogao dati maksimum zbog ozljede.

- Već sam rekao da svojem tijelu posvećujem puno vremena i to nije samo obveza, to je moj način života. Aktivno živim, volim zdrav način života, cijeli život sam sportaš. Volim i wellness, otvoren sam za nove stvari koje me mogu unaprijediti, i tijelo i um, da bih ostao konkurentan mlađima koji biološki imaju prednost. U zadnjih godinu i pol, na četiri od šest zadnjih Grand Slamova imao sam ozljede - ili sam morao predati, ili sam igrao kao danas, samo da završim meč. I to je iskreno frustrirajuće. Kad dođeš u polufinale Grand Slama s 37 godina… To su možda zadnje prilike, sve ih je manje, a onda tijelo ne dopušta da igraš kako želiš.

U svibnju je napunio 38 godina. Pokazao je da i dalje može igrati na vrhunskoj razini te parirati onima iz vrha, ali ne i samom vrhu, Sinneru i Alcarazu. Ovaj čudesni dvojac preuzeo je primat u svjetskom tenisu. A što će dalje biti s Novakovom karijeru? Mogao je odavno u mirovinu, napravio je nevjerojatne stvari u karijeri i ostat će upamćen kao jedan od najvećih u povijesti, ali šampion poput njega ne odustaje tako lako. Želja mu je nastaviti s karijerom, a do kada će to biti, još ni sam ne znam. Dokle god tijelo dopusti...

- Bio bih tužan da je ovo bio posljednji, ali nadam se da nije. Planiram se vratiti barem još jednom. Ne mislim još završiti karijeru - zaključio je.