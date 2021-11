Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković ušao je u finale Mastersa u Parizu u kojem će igrati protiv Danila Medvjedeva, koji je sa 6-2, 6-2 pregazio Alexandera Zvereva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svjetski broj jedan i dva sučelit će se u samoj završnici u nedjelju u 15 sati.

I premda je Đoković po kladionicama blagi autsajder u ovome meču, bez obzira na njegov ishod samim plasmanom u finale osigurao je status najboljeg tenisača na svijetu na kraju godine. Po rekordni sedmi put ponijet će titulu 'broja 1'.

- To je veliko dostignuće. Jako sam ponosan. Drago mi je što sam opet dobio priliku. Uspio sam prestići mog idola iz djetinjstva, Petea Samprasa. To je nevjerojatno - rekao je Đoković.

U sedmom gemu trećeg seta meča s Hurkaczom tribinama se prolomilo glasno slavlje kada je Đoković napravio dvostruku pogrešku.

- Vidite, to se događa. Ovo je meč visokog intenziteta i publika će uvijek podržavati obojicu. U žaru borbe se može svašta dogoditi. Navijači će biti uključeni u to. Nije mi smetalo, nije me dotaklo, ni prvi ni posljednji put. Teško je kada je publika protiv vas, ali ne marim za to. Bio sam na obje strane u tim situacijama.

Tenisu se vratio nakon sedam tjedana pauze pa ostvario postignuće svjetskih razmjera. Nitko nikada u povijesti nije sedam puta bio svjetski 'broj 1'.

- Nisam bio zabrinut, odmarao sam i uživao. Proveo sam vrijeme s obitelji i u mom teniskom centru u Srbiji. Tu imam puno posla i to mi oduzima puno vremena. Nije mi bilo dosadno bez tenisa, a ovdje sam jedva čekao doći i cilj mi je bio da potvrdim prvo mjesto na kraju godine. Sad kad sam to uspio, lakše mi je. Teško mi je shvatiti što sve radim i koliki su ovo uspjesi jer još igram. Shvatit ću vjerojatno kada se povučem. Nemam vremena za veseliti se, uvijek moram okrenuti drugi list.