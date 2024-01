Đoković u problemu uoči obrane titule na Australian Openu?! 'Ozljeda ima priličan utjecaj'

Novak Đoković šokantno je izgubio prvi put na australskom tlu nakon pet godina od Alexa de Minaura 6-4, 6-4 u četvrtfinalu United kupa.

Ono što puno više zabrinjava Novakove navijače od poraza jest to što je srpski tenisač ponovno imao problema sa zglobom. Nole je očigledno bio u bolovima, a bol je posebno osjećao za vrijeme serviranja i udaranja forehanda.

- Valjda ću biti u redu - rekao je Đoković nakon meča.

Foto: AHMED YOSRI

Australian Open traje od 14. do 28. siječnja, a Đoković će tražiti rekordnu 11. titulu na tom turniru i 25. Grand slam titulu u karijeri. Vrlo je motiviran i zbog povratka njegovog rivala Rafaela Nadala, koji nije igrao tenis skoro godinu dana.

Stoga mnoge brine Đokovićeva ozljeda ručnog zgloba, koja je itekako mučila Đokovića na početku ove godine.

- Znate, ozljeda je imala priličan utjecaj, posebno u mojem servisu i forehandu. Ali opet, ne želim previše pričati o tome i uzeti zasluge De Minauru za pobjedu. Igrao je vrlo dobro, kao i uvijek, čestitke njemu i australskoj ekipi. A za nas je tako je kako je. Idemo dalje, moje su misli sada u Melbourneu - rekao je Đoković nakon što je Srbija ispala s turnira u Perthu.

Foto: AHMED YOSRI

Poraz nije ostavio negativan utjecaj na Đokovićeve pripreme za obranu titule na Australian Openu.

- Ne, iskreno, ovaj poraz neće imati puno utjecaja. Znao sam da vjerojatno neću biti na 100 posto u prvom tjednu sezone. A nisam to ni očekivao, iskreno, nisam to ni htio. Sve je ovo dio priprema za Australian Open, tamo želim biti na mojoj najboljoj razini. Naravno, nikad nije lijepo izgubiti meč, ali neće me to puno pogoditi.

Đoković očekuje kako će biti spreman za prvi Grand slam turnir sezone.

- Nisam bio na mojoj uobičajenoj razini, ovo je bio jedan od onih dana kad se nisam osjećao najbolje na terenu, a moj je protivnik igrao vrlo dobro. To je sve, mislim da imam dovoljno vremena kako bih se doveo u pravu formu za Australian Open, a to je najbitnije u ovom trenutku - zaključio je.