Australac šokirao Đokovića! Pet godina nije ovako izgubio, suci mu nisu dali liječnički time-out

Za iznenađenje dana u Australiji pobrinuo se domaći tenisač Alex De Minaur (ATP-12.). S dva puta po 6-4 pobijedio je najboljeg svjetskog tenisača Novaka Đokovića (ATP-1.), koji je, doduše, imao velikih problema s ozljedom lakta desne ruke.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA

Đoković ostao bez liječničkog time-outa

Isti je to problem koji je Đokovića mučio i jučer, no tada je bio uspješniji. Danas mu je fizioterapeuta u jednom trenutku "glumio" i Viktor Troicki, no za razliku od jučer, tijekom današnjeg meča suci mu nisu dozvolili liječnički time-out.

Razlog je pomalo bizaran. Suci su mu odbili uslišati molbu jer Đoković vuče istu ozljedu od dan ranije. To je bilo njihovo obrazloženje što je srpskog tenisača, naravno, uznemirilo.

U polufinalu United Cupa na Poljsku

Isto tako, ono što ovaj meč izdvaja od ostalih je činjenica da je Đoković po prvi put od 2018. godine izgubio na australskom tlu.

Australija je na koncu izbacila Srbiju s United Cupa. Ajla Tomljanović je s dva puta po 6-1 bila bolja od Natalije Stevanović pa meč parova neće biti niti potreban. Australiju u polufinalu čeka Poljska koja je u Perthu svladala Kinu 3-0.