Hoće li Novak Đoković igrati na Australian Openu? Još ne zna nitko iako se stvari polako razvijaju u smjeru u kojem prvog tenisača svijeta ipak nećemo gledati u Melbourneu u kojem će moći igrati samo tenisači i tenisačice koji su se cijepili protiv korona virusa.

Đoković se još ne želi oglasiti o tom pitanju, vješto ga zaobilazeći dok se god može, ali na svom je Instagramu ostavio vrlo indikativnu poruku. Štoviše, citat Nikole Tesle...

"Bolest dolazi zbog mislenog pada. Čovjek treba biti sam svoj liječnik. Ako nije tih iznutra, onda mu uzalud svi lijekovi i najbolji liječnici. Podsvijest modernog čovjeka je uzburkana kao nemirni ocean s velikim olujnim valovima. Podsvijest prepuna dojmova čini da duša bude nemirna. Emocije tada ključaju poput erupcije vulkana. Bez rada na emocijama duhovnost je samo kula od karata.

A što je čovjek bez mira u duši? Odvojen od božje blagodati, pokušava uzaludno pronaći utjehu u materijalnim stvarima. Tamo utjehe nema, to je rupa bez dna. Još, još, daj još i na kraju ponovno praznina. Kada duša postane mirno more, bonaca, tada počinje iscjeljenje. Zapamtite to, to je zlatno pravilo. Izvor većina bolesti je u duhu, zato duh može pobijediti većinu bolesti".

Đoković je trenutno u Innsbrucku, jednom od tri grada-domaćina Davis Cupa. A to hoće li u siječnju u Melbourne, možda su već odgovorili i organizatori. Deveterostrukog osvajača tog Grand Slama, naime, nema ni u jednoj verziji promotivnih spotova...

- Voljeli bismo vidjeti Novaka ovdje. On zna da će se morati cijepiti da bi igrao ovdje - ponovio je direktor Australian Opena Craig Tiley.