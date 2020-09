'Đokovića nije ni zanimalo kako je sutkinja, on je kao negativac'

Posljednjih pola godine je za Đokovića bio pravi PR debakl. Sada svi vole Federera i Nadala, a Đoković je negativac na neki način, kazao je svoje viđenje oko diskvalifikacije Đokovića s US Opena Andy Roddick

<p>Zadnja tri mjeseca za <strong>Novaka Đokovića</strong> najbolje bi bilo, da je moguće, samo prebrisati kakvom krpom. Svi su jedva dočekali njegov krivi korak na Adria Touru u Zadru, a onda, kao da ga teniski svijet nije dovoljno iskritizirao, dogodio mu se "blackout" karijere. Posljedice koje će donijeti diskvalifikacija s US Opena teško će ostati samo na onim inicijalnima, a to su oduzimanje bodova i zarade te novčana kazna od 17,5 tisuća eura za nesportsko ponašanje i preskakanje medijske konferencije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Đoković dobio mural u Sarajevu</strong></p><p>- Posljednjih pola godine je za Đokovića bio pravi PR debakl. Sada svi vole Federera i Nadala, a Đoković je negativac na neki način. On je u očima ljubitelja tenisa čovjek koji želi ubiti Bambija - slikovito je svoje mišljenje dao bivši broj jedan Andy Roddick.</p><p>Đoković, za kojeg su mnogi smatrali kako već godinama vuče vraga za rep sa svojim iskazivanjem bijesa, ionako je bio najmanje omiljen među "velikom trojkom", a slučaj s US Opena teško da će biti tek usputna crtica jednom kada završi igračku karijeru.</p><p>- Bio je to vrlo nesretan događaj. Doveo je sebe u poziciju da je prizvao nesreću. Najviše mi je zasmetalo to što je razgovarao sa sucima 20 minuta. Činjenica je da on uopće nije izgledao zabrinuto za zdravlje gospođe ili bilo što drugo. Nakon toga nije ni otišao na konferenciju za medije i to je samo dodatno pogoršalo čitavu situaciju - rekao je Roddick.</p><p>Kako će se ovo odraziti na Đokovićevu psihu, a koja je na terenu dokazano pobjednička, vidjet ćemo već na Roland Garrosu za malo više od dva tjedna.</p><p>- Znam da se povukao u sebe i da je jako tužan. Pati jer je to učinio bez namjere i ta činjenica samo pojačava tu bol. On je jako osjetljiva osoba. Teško mu je jer znamo koliko je gladan za trofejima i ima želju da postane čovjek s najviše osvojenih Grand Slamova. Uvjeren sam da je znao, da smo svi znali, da mu je ovaj u New Yorku bio nadohvat ruke. Sve te okolnosti čine ga još tužnijim, jer i on sam zna da je to što je napravio bilo pogrešno - kazao je Radek Štepanek, koji je jedno vrijeme radio s Đokovićem.</p>