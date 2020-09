Podsjetimo, srpski je tenisa\u010d diskvalificiran s US Opena jer je (bez namjere) pogodio lopticom linijsku sutkinju u vrat zbog \u010dega se ona sru\u0161ila na pod i po\u010dela gu\u0161iti, a iako je \u0110okovi\u0107 odmah do\u0161ao do nje i pomogao joj, morao je sjesti na avion i vratiti se na Stari kontinent.

Novak Đoković: Ta sutkinja nije napravila ništa loše, podržite je

Dan nakon incidenta navijači srpskog tenisača su na Instagramu pronašli gospođu koju je Đoković pogodio i brutalno je vrijeđali, a Novak ih je pozvao da ju podrže jer nije napravila ništa loše

<p><strong>Novak Đoković</strong> obratio se još jednom javnosti nakon neugodnog incidenta s US Opena. Osim isprike, sada je zahvalio svim svojim navijačima. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mural Đokoviću kraj Sarajeva</strong></p><p>"Dragi moji navijači, hvala vam na svim pozitivnim porukama. Molim vas zapamtite da je linijskoj sutkinji, koju je loptica pogodila, također potrebna naša podrška. Nije napravila ništa loše. Molim vas da je podržite", napisao je Đoković i dodao:</p><p>"Od ovih trenutaka jačamo i izdižemo se iznad. Europo, stižem."</p><p>Podsjetimo, srpski je tenisač diskvalificiran s US Opena jer je (bez namjere) pogodio lopticom linijsku sutkinju u vrat zbog čega se ona srušila na pod i počela gušiti, a iako je Đoković odmah došao do nje i pomogao joj, morao je sjesti na avion i vratiti se na Stari kontinent.</p><p>Dan nakon incidenta navijači srpskog tenisača su na Instagramu pronašli gospođu koju je Đoković pogodio i brutalno je vrijeđali jer je, po njihovom mišljenju, previše glumila nakon udarca koji je dobila, ali Novak je i u ovom slučaju džentlmenski stao na njenu stranu. </p><p>- Cijela ova situacija me zaista rastužuje. Provjerio sam kako se osjeća linijska sutkinja i prema informacijama koje sam dobio, osjeća se dobro, hvala Bogu. Njeno ime ne mogu otkriti zbog čuvanja njene privatnosti. Jako mi je žao što sam joj nanio takav stres. Nije bilo namjerno. Bilo je pogrešno - rekao je u ranijoj isprici Novak.</p><p>No tko je zapravo sutkinja zbog koje je Đoković izletio već iz osmine finala?</p><p>Laura Clark rođena je u Kentuckyju, obožava tenis od djetinjstva, a u njega se zaljubila gledajući Andrea Agassija i Petea Samprasa. Teniske mečeve je počela suditi još dok je bila studentica, a u međuvremenu je svojim radom dogurala do najviše pozornice. Osim Amerike, obožava vino i - Hrvatsku.</p><p> </p>