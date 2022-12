Dolazak Ivana Perišića u Hajduk može ubrzati samo jedna stvar

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Ugovor s londonskim klubom hrvatski reprezentativac ima do ljeta 2024. godine. Do tada će se morati hajdukovci strpjeti, no postoji mogućnost da dođe i ranije

Godinu bismo trebali završiti s 12,9 milijuna kuna gubitka, a ustvari smo bolji u odnosu na 2021. i to za 22 milijuna kuna, kazao je u ponedjeljak na skupštini Hajduka član uprave Ivica Matana te dodao kako klub smanjuje ovisnost o transferima (112 milijuna kuna prihoda bez transfera, 65 milijuna kuna više nego lani). POGLEDAJTE VIDEO: Doček reprezentativcima u Splitu Livaja je dragocjen Potom se nadovezao predsjednik Lukša Jakobušić... - Potpisali smo ugovor s Markom Livajom. Imali smo ponudu, mogli smo ga prodati, ali nismo. Prava je istina da je Hajduku novac itekako potreban. Pokazuje to i stanje u blagajni. Međutim, Livaja je dragocjen. Čovjek zbog kojeg ljudi dolaze na tribine. Hajduku je hrvatski reprezentativni napadač važan u marketinškom, ali i rezultatskom smislu. Splitski klub čak prodaje odjeću s njegovim likom. O golovima i značaju za momčad da ne govorimo... Da ga nema... Livaji je 29 godina. Onome tko se iole razumije u nogometna zbivanja jasno je kako se za njega ne može dobiti prevelika odšteta. Osim s Bliskog istoka, a to nije ono što Livaju zanima. Treba naglasiti da igrač rodom iz Kaštela ima itekako ozbiljan ugovor za HNL prilike i nije mu oglavu napuštati klub koji obožava, u kojemu je kralj. Jasno je da to ne može i ne smije biti dugoročna strategija kluba. Zato je, uostalom, otkaz dobio litavski trener Valdas Dambrauskas. Mladi su igrači priliku dobivali na kapaljku, a samo se od njih može zaraditi ozbiljniji novac, neophodan u državama poput naše, gdje nema toliko jakih sponzora, gdje je marketing još u povojima... Foto: Igor Kralj/PIXSELL Perišić će doći tek 2024. Prošle sezone nešto se napravilo na zanos i euforiju (osvojen kup), koju je dodatno podgrijalo dovođenje veterana Nikole Kalinića (34), ali tako neće ići dovijeka. Možda je idealna prilika za napasti naslov baš ova sezona, kad se u Dinamu događaju brojna previranja. U Maksimirskoj 128 zaokupljeni su borbom za (pre)vlast. Toliko da Dinamo još ne zna s kim igra na pripremama. Dio navijača svjestan je da se Jakobušićevi potezi mogu okarakterizirat kao populistički, da su njegovi javni istupi pomalo i teatralni, ali baš svima maštu golica pomisao da u Hajduk u dogledno vrijeme dođe Ivan Perišić (33). - Hvala vam na podršci, ovdje je prije četiri i pol godine isto bilo prekrasno, obeća sam neke stvari, ali nisam reka vrime! Nećete čekati sigurno još četiri godine, imam još malo posla vani. Po titulu s najdražim Hajdukom ću ići uskoro, neću sad govoriti koja godina - rekao je bočni igrač Tottenhama na dočeku reprezentativcima u Splitu nakon bronce na SP-u u Katru. Perišić je u poznim igračkim godinama, ali djeluje izvanredno. Prvotimac je spomenutog londonskog kluba. Ugovor sa Spursima ima do ljeta 2024. i iluzorno je očekivati da će prije isteka put Hajduka. Došao je u Tottenham kao izričita želja Antonija Contea. Talijanski trener vodio ga je u Interu. Samo bi Conteov naprasni odlazak iz Londona mogao ubrzati Perišićev povratak. Perišić u Tottenhamu navodno zarađuje 210.000 eura tjedno te je treći najplaćeniji. Veću plaću imaju samo Harry Kane i Son Heung-Min. U tom kontekstu, jasno je da Perišić ne bi došao u Hajduk zbog novca, već kao ostvaren u sportskom i materijalnom smislu. Došao bi na emociju, vjerojatno igrao besplatno ili za simboličan novac, poput spomenutog Kalinića. Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Dobri potezi Nikoličiusa S vršiteljem dužnosti trenera Mislavom Karoglanom situacija je po mlade igrače kudikamo povoljnija. Mladi veznjak Ivan Krolo (19) ove je sezone odigrao šest utakmica za Hajduk, a sad je poslan na kaljenje u Šibenik, koji ima financijskih problema i raširenih ruku dočekuje talentirane nogometaše. Sportski direktor Mindaugas Nikoličius ovih dana ima pune ruke posla. Riješio se balasta bivše uprave. Sporazumno je raskinut ugovor s Kristijanom Dimitrovom (25). Došao je u veljači 2020. iz Boteva u transferu teškom 400.000 eura s pedigreom povremenog bugarskog reprezentativca, ali pokazao je nezavidne igračke kvalitete. Dobar dečko, ali...