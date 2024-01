Dolazak Perišića srušio je web shop Hajduka: Evo koliko košta dres koji je 'zaludio' navijače!

Hajduk je u 2023. godini od dresova zaradio malo preko dva milijuna eura i prodali oko 28.400 primjeraka, a jedno je sigurno - ove će godine prihodi biti mnogo, mnogo veći. Prodavat će se četvorka na leđima s prezimenom Ivana Perišića (34) koji je potpisao za 'bile'.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Sljedeće će sezone 'bili' vjerojatno promijeniti proizvođača dresova, ali o tome više - sljedeće sezone. Ono najbitnije je da je odmah po objavi dolaska Perišića u klub 'pao' klupski webshop, ali neke ni to nije sprječilo pa je tako gospodin Frane Marin stigao na Poljud gdje je 'pustio suzu i došao po dres'.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Za one koji nisu u Splitu, to će moći napraviti putem spomenutog webshopa kad Hajduk 'vrati' stranice, a cijena dresa je 79.90 eura plus dodatnih 30 eura za sve naljepnice na dresu pa ako želite 'Perijin' dres 'u fullu' trebate izdvojiti 120 eura.

Marko Livaja srušio je sve rekorde što se tiče prodaje dresova i memorabilija po dolasku u 'bili' dres, a Ivan bi sve to mogao samo 'nadograditi'...