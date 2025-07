Dolazi li Rebić?! Bijeli kasne 16 godina. Dali su mu 10 minuta na probi i rekli: Mali nije za Hajduk

Hajduk je iznimno zainteresiran za Antu Rebića nakon kraja talijanske avanture u Lecceu jednog od najboljih igrača hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskoga prvenstva u Rusiji 2018. godine. Detalj s Hajdukom posebno je zanimljiv, s Rebićem u napadu Hajduk bi konačno dobio igrača klase Livaja. Superklase! Ako pristane na plaću od oko 300.000 do 400.000 eura.

Pokretanje videa... 01:08 Ante Rebić novim suigračima zapjevao Grdijev hit: ‘Dalmatinac sam, ovo je moj dom!’ | Video: 24sata/pixsell

No malo je poznato da je Hajduk jednom već imao Antu Rebića na pladnju, u vrijeme kad je bio dječak od 15, niti 16 godina. Kadet Imotskoga.

Legendarno slavlje nakon gola Argentini na SP-u 2018. | Foto: Chen Yichen

- Mi smo znali njegove kvalitete od malih nogu, ali nisi mogao izaći na kraj s njime! Već s 12 godina nas je zaje...., bio je živo i tvrdoglavo dijete. Zato je uvijek davao sve od sebe i imao je svoj stav - pričao je za 24sata Branislav Škeva Mićo, dugogodišnji direktor NK Vinjana, prije sedam godina, u vrijeme kad je Rebić zabio golčinu Argentini na SP-u.

Hajdukovi stručnjaci dali mu dvaput po 10-15 minuta i zaključili: "Mali nije za Hajduk"

Vrlo brzo Ante je, međutim, prerastao Vinjane Donje i činilo se da ima kvalitetu prijeći u kadete Hajduka. U jednoj prijateljskoj utakmici, sad već kao igrač NK Imotskoga, zabio im je dva-tri gola, radio što je htio pa su ga skauti "bijelih" pristali povesti na jedan turnir u Italiju, u Bari. Moglo je to biti 2008. ili prije će biti 2009. godine. Taman 15-16 imao je moćni kadet iz Vinjana Donjih.

Foto: Pixsell/NK Vinjani

- Ante je već tad fizički odskakao, bio je zaista fantastičnih predispozicija. Vrlo brzo smo ga u Imotskome prepoznali, počeli individualno raditi s njime. Nemoguće je bilo ne uočiti kakav je to talent, vjerujte mi - kaže nam sugovornik.

On je dobro upoznat s prilikama u NK Imotskome, tad stabilnome drugoligašu koji je imao kvalitetu za ući u prvi rang, znao je i biti jesenski prvak, ali nije imao novca za igrati Prvu HNL. Imoćani su iz Vinjana doveli malog Rebića i napredovao je fantastično.

Pet godina od osvajanja srebrne medalje na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, (ilustrativna fotografija)

Odveo je tako Hajduk s kadetima u Italiju i jedva 16-godišnjega Antu Rebića da ga isproba. Bari je inače slavan detalj velike Hajdukove povijesti, tamo su se u rujnu 1944. godine, usred Drugoga svjetskoga rata, sastali HŠK Hajduk NOVJ i reprezentacija britanske vojske. Nismo uspjeli pronaći zapis iz Barija, ali u to vrijeme u Hajduku je bujao talent Rebićeva vršnjaka, obojica su 1993. godište - bile su to zadnje utakmice Marka Livaje prije odlaska u milanski Inter idućeg ljeta.

Hajduk je, recimo, u rujnu 2009. protiv Zadra nastupio s kadetskom momčadi: Opačak, Barišić, Bašić (od 73. Štimac), Arapović (od 39. Dodig), Peričić, Gladović, Franić (od 29. Grčić), Tomaš (od 55. Runje), Livaja, Medak (od 78. Jelavić), Tomičić.

A u juniorima je u isto vrijeme igrao sastav Stipica, Župan, Kuvačić ( od 46. Bekavac), Čagalj (od 46. Mić), Glumac, Bradarić, Vukčević (od 75. Čavar), Asanović (od 46. Caktaš), Lendrić, Andrijašević (od 75. Boljat), Pešić. U zapisniku stoji da je trener bio Ante Šećer, no to ne znači da je on odlučivao oko Rebića. Trener juniora bio je Saša Glavaš.

A u Bariju te 2009... Teško razočarenje za maloga Antu, velikog navijača splitskih bijelih. Netko odgovoran u kadetima, je li to bio trener ili šef skauta, odlučio mu je dati dvaput desetak minuta, plafon 15?! Tek toliko da se nađe u zapisniku, u tih 20-ak minuta sve skupa nemoguće je bilo snimiti ima li taj momak kvalitetu za kadete Hajduka. I Rebić se razočaran vratio u Imotski.

Vrlo brzo, prije 18. rođendana počeo je tresti mreže za seniore kluba iz Gospina Doca. Imaju jedan od najljepših, svakako najoriginalnijih stadiona na svijetu s Modrim jezerom odmah pored.

Kako je NK Imotski ostao bez milijuna

- To je bilo takvo vrijeme. Imali smo mi još kasnije prvoligaških igrača, recimo Kristijan Jakić koji je sad dao dva gola u Bundesligi ili odličan stoper Majstorović, kasnije u Lokomotivi i Osijeku, ostvario je milijunski transfer u Kinu ali se, nažalost, bio teško ozlijedio. Eno ga sad u Istri. Hajduk jednostavno nije bio zainteresiran za suradnju ni po pitanju Rebića ni nakon toga, od njih nikad nismo ni mreže ni lopte dobili, kamoli što drugo. I mi smo se okrenuli prema RNK Splitu koji je tad bio i ispred Hajduka na ljestvici. Sve te igrače slali smo Žužulu - priča nam sugovornik, Imoćanin.

Split: MAXtv 1. HNL, 30. kolo, RNK Split - HNK Hajduk | Foto: Tino Juric/PIXSELL

No NK Imotski u nevjerojatnom je raspletu ostao bez velikog novca od Žužula i za Rebića, i za Majstorovića, Jakića... Naime, umjesto naknade za razvoj igrača, u ugovore s RNK Splitom bi ugradili klauzulu da imaju pravo na deset posto odštete ako se igrač proda u inozemstvo. I ode Ante Rebić, primjerice, u Fiorentinu za šest-sedam milijuna eura, ali RNK Split u međuvremenu propadne, torpediraju ga iz prve lige i potone u stečaj. Pa ostane dužan i igračima, i NK Imotskome...

Praktički svima. U ono vrijeme RNK Split i Žužula često se spominjalo kao kontraargument konceptu narodnoga Hajduka, ali nakon što je klub iz Parka mladeži financijski kolabirao, unatoč višemilijunskim transferima Rebića u Fiorentinu ili Roga u Dinamo, ispostavilo se da je Naš Hajduk ipak moćniji, stabilniji, neusporedivo uspješniji i bolje, pametnije vođen od Žužulove igračke. Eh, što bi tek bilo da su Hajdukovi "stručnjaci" onoga doba prepoznali sve te Modriće, Rebiće, Vrsaljka... A imali su ih na probi.

Rebić: "Hajduk? Nisam im bio dobar"

Perišića i Livaju Hajduk je zbog nekih drugih okolnosti izgubio prije 18. rođendana pa ih vratio kao velike zvijezde. Ivanova avantura je, doduše, neslavno završila. A Rebić kao klinac nije imao prilike ni pokazati što zna u najdražem dresu.

- Hajduk? Bio sam tamo prije dvije i pol godine i nisam im bio dobar. Hajduk je institucija, uvijek će biti broj jedan, osjećam veliki respekt i poštovanje, ali ja sam u Splitu i to je moj klub. Meni nije prioritet igrati u Hajduku - govorio je Ante Rebić nakon što je zablistao u dresu RNK Splita, u vrijeme kad su igrali Europu i, uostalom, bili ispred Hajduka.

Možda su sad, s 31 godinom i njegovi prioriteti drukčiji. Pad u nemilost u Bešiktašu pa razočaravajuća sezona u Lecceu (28 utakmica i jedan gol). Možda je vrijeme da Hajduk ispravi nepravdu iz Barija 2009.